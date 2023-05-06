Ücretsiz doğalgazın detayları netleşti! 40 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak

Ücretsiz Karadeniz gazıyla ilgili detaylar netleşti. Uygulamadan 19.7 milyon abone yararlanacak. Ücretsiz doğalgaz kullanımının maliyeti 40 milyar TL olarak hesaplandı. Uygulama döneminde aboneden tahsilat yapılırsa, fatura iptal edilerek, tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.
BİR AY BEDAVA
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar oluşacak ilk faturadan doğalgaz bedeli alınmaması, sonrasında ise 1 Mayıs 2024'e kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda da 25 metreküpe kadar olan tüketim için bedel tahsil edilmemesi hükme bağlanmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) da dün yaptığı toplantıda 'Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ı belirledi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye enerji sektörünün tarihi günler yaşadığını belirterek, "Yerli doğalgaz sadece tüketicilerimizin yüzünü güldürmekle kalmayacak, Türkiye'nin küresel bir enerji devi olmasının da önünü açacak" dedi. Yılmaz, şöyle devam etti: "19.7 milyon doğalgaz abonemiz var. Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2.8 milyon. 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak."
VERGİSİNİ DE BAKANLIK ÖDEYECEK
EPDK'nın düzenlemesine göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023 (bu tarih dâhil) tarihinden 31 Mayıs 2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar olan ilk fatura tahakkuklarında sistem kullanım bedelleri ve buna ilişkin vergilerin tamamı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Hesaplanan tüketim bedeli üzerinden yüzde 100 oranında indirim yapılarak toplam ödenecek tutar, fatura üzerinde 0 (sıfır) Türk Lirası olarak gösterilecek.