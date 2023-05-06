Ücretsiz doğalgazın detayları netleşti! 40 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak

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Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar oluşacak ilk faturadan doğalgaz bedeli alınmaması, sonrasında ise 1 Mayıs 2024'e kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda da 25 metreküpe kadar olan tüketim için bedel tahsil edilmemesi hükme bağlanmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) da dün yaptığı toplantıda 'Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ı belirledi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye enerji sektörünün tarihi günler yaşadığını belirterek, "Yerli doğalgaz sadece tüketicilerimizin yüzünü güldürmekle kalmayacak, Türkiye'nin küresel bir enerji devi olmasının da önünü açacak" dedi. Yılmaz, şöyle devam etti: "19.7 milyon doğalgaz abonemiz var. Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2.8 milyon. 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak."