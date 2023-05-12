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    • Ekonomi
    • 13.05.2023 08:57
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    • 13.05.2023 08:57
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    Emeklilik prim tablosu A'dan Z'ye yenilendi! 1999-2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! O kişilere 1.825 gün erken emeklilik müjdesi verildi!

    Çalışma hayatını sürdüren milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 1 milyon kişiyi yakından ilgilendiren prim gün sayısıyla ilgili geçtiğimiz günlerde son derece önemli bir açıklama geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununu çözen düzenlemenin ardından, milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformu da gündeme geldi. Yapılacak düzenlemeyle birlikte 1 milyon kişinin bu avantajdan yararlanması beklenirken esnafın prim ödeme gün sayısının kaç olacağı merak konusu oldu.

    1 milyonu aşkın kişiye müjde verildi! Emeklilik yaşı....

    Emeklilik prim tablosu A'dan Z'ye yenilendi. 1999-2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! O kişilere 1.825 gün erken emeklilik müjdesi verildi. Yakın zamanda duyurulan son müjdeyle birlikte erken emeklilik hayali gerçek oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 1 milyon esnafın geleceği düzenleniyor. Başkan Erdoğan, yapılan çalışmanın 1 milyon küçük esnafa fayda sağlayacağını belirterek, esnafın prim ödeme gün sayısının azalacağını vurguladı. Öte yandan ilerleyen süreçte ev hanımları için yeni bir düzenleme daha yapılması bekleniyor.

    YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununu çözen düzenlemenin ardından, milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformu da gündeme geldi. Kadınların ve annelerin önceliklendirildiği bu yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu çözecek.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüteceği dev emeklilik reformunda teknik çalışmaların yanı sıra bütçe çalışmaları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Taslaklar ortaya çıktıktan sonra düzenlemenin son şeklini Başkan Erdoğan verecek.

    EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI

    İş imkanı bulamayan ev kadınlarının mevcut isteğe bağlı sigorta sistemi gözden geçirilecek. Bu sayede ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınacak. Bugün itibarıyla isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte biri devlet tarafından üstlenecek.

        1261 GÜN KURALI DEĞİŞİYOR

        Küçük esnafın emeklilik için gereken gün sayısı 7.200'e indirilerek, emekli aylığı üzerinde etkili olan 1261 gün kuralı da değişecek.

        BAĞ-KUR'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayısları şu şekilde:

        Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

        Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

        4 MADDEDE YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

        Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözmüş olacak.

        Teknik çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüteceği dev emeklilik reformunda bütçe çalışmaları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Taslakların ortaya çıkması sonrası düzenlemeye son şeklini Başkan Erdoğan verecek.

        EV KADININA EMEKLİLİK HAKKI

        Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylece ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınmış olacak. Bugün isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte birini devlet üstlenecek.

        1261 GÜN KURALI DEĞİŞİYOR

        Küçük esnaf için emeklilik yaşı geri çekiliyor.

        Küçük esnafın emeklilik için gerekli gün sayısının 7.200'e inmesiyle birlikte, maaşta etkili olan 1261 gün kuralı değişecek. Böylece az primle, yüksek emekli aylığı alma avantajı doğacak.

        Küçük esnafın emekliliği için gerekli gün sayısı 7200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek. Emekli aylığı hesaplamasında, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen 7 yıllık fiili hizmet (360x7= 2520 gün) süresi esas alınıyor.

            Bu kural sadece SSK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor. Bu süre eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanıyor. Örneğin, sigortalının hem Bağ-Kur hem de SSK ödemesi varsa bu yedi yıllık dönemde en fazla primin yatırıldığı sigorta kolundan aylık bağlanıyor. Primler eşitse de son sigortalılığı hangi statüdense oradan emekli aylığı bağlanıyor. Esnafın prim yükünün düşmesiyle birlikte bu kural da ortadan kalkmış olacak. Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7200 günü tamamlayan emekli olabilecek. Ayrıca Bağ-Kur'da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SSK'lı çalışanlar için olduğu gibi 4500 güne inecek.

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı küçük esnafın prim ödeme gün sayısını SGK'larla eşitleyecek modele ilişkin yasal çalışmanın altyapısını hazırladı. Seçimlerin ardından yasa teklifi Meclis'e sunulacak. Yasal düzenlemeyle SSK'lı ve Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki 1800 gün (beş yıllık süre) farkı son bulacak.

            Bugünkü sistemde SSK'lı olanlar 25 yıllık sigorta üresini tamamlayan, 60 yaşını dolduran 4500 gün primle yaşlılıktan (kısmi) emekli olabiliyor. Bağ-Kurlular ise en az 5400 gün prim ödemeleri durumunda kısmi emeklilik hakkı elde ediyor. Prim gün sayısının eşitlenmesiyle birlikte kısmi emeklilikteki bu ayırım da son bulacak. Küçük esnaf için de prim gün sayısı 4500'e düşecek.
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            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
            Haberler Ekonomi Emeklilik prim tablosu A'dan Z'ye yenilendi! 1999-2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! O kişilere 1.825 gün erken emeklilik müjdesi verildi!
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