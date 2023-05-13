11 ili kapsıyor! Kamu personeline müjde: Ücretin iki katı ödenecek

Depremin yaşandığı 11 ilde geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 3 milyon 260 bin sigortalı çalışan bulunuyor. Bunların yaklaşık 500 binini memurlar, 440 bini esnaf ve tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor.

Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dün yürürlüğe girdi.

2 BİN 59 LİRA ÖDENECEK

Sabah gazetesini haberine göre; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin 59 lira tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek.