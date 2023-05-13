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    • Ekonomi
    • 13.05.2023 08:40
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    • 13.05.2023 09:01
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    11 ili kapsıyor! Kamu personeline müjde: Ücretin iki katı ödenecek

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ili derinden sarsan çifte deprem, milyonlarca çalışanı da ekonomik anlamda etkiledi. Deprem nedeniyle bölgede seferberlik başlatan hükümet, ekonomik anlamda yaraların sarılması adına güçlü destek paketlerini devreye aldı. Son olarak kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi.

    takvim.com.tr
    Kamu personeline müjde

    Depremin yaşandığı 11 ilde geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 3 milyon 260 bin sigortalı çalışan bulunuyor. Bunların yaklaşık 500 binini memurlar, 440 bini esnaf ve tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor.

    Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dün yürürlüğe girdi.

    2 BİN 59 LİRA ÖDENECEK
    Sabah gazetesini haberine göre; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin 59 lira tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek.

    Depremin yaşandığı 11 ilde geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 3 milyon 260 bin sigortalı çalışan bulunuyor. Bunların yaklaşık 500 binini memurlar, 440 bini esnaf ve tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor.

    Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dün yürürlüğe girdi.

        FAZLA MESAİ ÜCRETİ ARTTI
        Söz konusu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere de verilecek.

        Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek.

        2 KATI ÜCRET ÖDENECEK
        Bu il ve ilçelerde deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fazla çalışma ücreti de ödenecek.
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            Haberler Ekonomi 11 ili kapsıyor! Kamu personeline müjde: Ücretin iki katı ödenecek
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