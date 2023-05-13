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    • Ekonomi
    • 13.05.2023 09:58
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    • 13.05.2023 09:58
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    100 TL'lik bu banknota gelenler müjde zengin oldunuz! Bilmeden cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! Elinizde varsa...

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan bir vatandaşın tesadüfen denk geldiği banknotla hayatı değişti. Vatandaş elindeki paralar arasında hatalı basılmış bir 100 liralık banknot fark etti. Banknotun ön yüzündeki sağ üst köşede bulunan 100 rakamında bir sıfır eksik olduğunu fark eden vatandaş uygun teklif gelmesi durumunda parayı hemen satışa çıkaracağını söyledi.

    100 TL’lik bu banknota gelenler dikkat!

    Zonguldak'ta ikamet eden bir vatandaş elindeki paraları sayarken dikkat çeken bir ayrıntıya denk geldi. İlk başta paranın sahte olduğunu düşündü. Ancak daha sonra baskı hatası olduğunu öğrendi. Vatandaş hatalı basım banknotların koleksiyon değeri olduğunu duydu ve bu nedenle satışa çıkarmayı düşünüyor.

    BİLMEDEN CEBİNİZDE SERVET TAŞIYOR OLABİLİRSİNİZ

    Yaptığı yapılan açıklamada vatandaş internette yaptığı araştırma sonucunda benzer baskı hatalı 50 liralık banknotların 75 bin liraya satıldığını gördüğünü ifade etti.

    Hatalı basım 100 liralık banknotu koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkarıldı. İlçede balıkçılık yapan vatandaş elindeki paralar arasında ön yüz sağ üst köşedeki 100 rakamının bir sıfırı eksik olan banknot gördüğünü söyledi.

        Vatandaş paranın sahte olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra baskı hatası olduğunu öğrendiğini belirterek, "Parayı satıp oğluma bir araba almak istiyorum. İnternette araştırdım, 50 lira baskı hatalı paranın 75 bin liraya satışa çıkarıldığını gördüm. Ben de isteyene 100 bin liraya satmayı düşünüyorum. Satabilirsem bu parayla oğluma araba almayı düşünüyorum." diye konuştu.

        SAĞ ÜST KÖŞEDE '0' RAKAMI EKSİK

        Buca'da pastane işleten esnaf vatandaşın, kasadaki paraları sayarken 50 liralık bir banknot dikkatini çekti. Banknotun sağ üst köşesindeki '0' rakamının eksik olduğunu fark eden Akcan, yaptığı araştırmaların ardından paranın hatalı basım olduğunu anladı. Vatandaş "Akşam rutin olarak hesap yapıyordum. Hesap yaparken de paraları hep bir yöne bakacak şekilde düzenlerim. Yine bu işlem yaparken 50 liralık bir banknotun üzerindeki '0' rakamının olmadığını fark ettim. Önce sahte para olduğunu düşündüm" dedi.

        "İYİ TEKLİF GELİRSE SATARIM"

        Açıklamasına, "Emin olmak için bankaya gittim ve paranın sahte olmadığını teyit ettim. Yaptığım araştırmada ve gördüğüm haberlerle biraz heyecana kapıldım.

            Haberlerde bu tarz paralara 50 bin lira ile 75 bin lira değer biçtiklerini gördüm. Koleksiyoncular yanlış basım paralara ilgi gösteriyorlarmış. Parama herhangi bir değer biçmedim ama güzel bir teklifle gelirlerse satmayı düşünüyorum" şeklinde devam etti.
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            Haberler Ekonomi 100 TL'lik bu banknota gelenler müjde zengin oldunuz! Bilmeden cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! Elinizde varsa...
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