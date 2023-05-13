100 TL'lik bu banknota gelenler müjde zengin oldunuz! Bilmeden cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! Elinizde varsa...

SAĞ ÜST KÖŞEDE '0' RAKAMI EKSİK

Buca'da pastane işleten esnaf vatandaşın, kasadaki paraları sayarken 50 liralık bir banknot dikkatini çekti. Banknotun sağ üst köşesindeki '0' rakamının eksik olduğunu fark eden Akcan, yaptığı araştırmaların ardından paranın hatalı basım olduğunu anladı. Vatandaş "Akşam rutin olarak hesap yapıyordum. Hesap yaparken de paraları hep bir yöne bakacak şekilde düzenlerim. Yine bu işlem yaparken 50 liralık bir banknotun üzerindeki '0' rakamının olmadığını fark ettim. Önce sahte para olduğunu düşündüm" dedi.