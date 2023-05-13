100 TL'lik bu banknota gelenler müjde zengin oldunuz! Bilmeden cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! Elinizde varsa...

Zonguldak'ta ikamet eden bir vatandaş elindeki paraları sayarken dikkat çeken bir ayrıntıya denk geldi. İlk başta paranın sahte olduğunu düşündü. Ancak daha sonra baskı hatası olduğunu öğrendi. Vatandaş hatalı basım banknotların koleksiyon değeri olduğunu duydu ve bu nedenle satışa çıkarmayı düşünüyor.
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Yaptığı yapılan açıklamada vatandaş internette yaptığı araştırma sonucunda benzer baskı hatalı 50 liralık banknotların 75 bin liraya satıldığını gördüğünü ifade etti.
Hatalı basım 100 liralık banknotu koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkarıldı. İlçede balıkçılık yapan vatandaş elindeki paralar arasında ön yüz sağ üst köşedeki 100 rakamının bir sıfırı eksik olan banknot gördüğünü söyledi.