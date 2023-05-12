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MEMURA EN AZ 22 BİN LİRA! Başkan müjdeyi verdi herkes araştırmaya başladı! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Başkan Erdoğan'ın memura en az 22 bin lira maaş müjdesinin ardından detaylar belli oldu. Kamu işçilerine yapılan artışın benzeri memurlar ve memur emeklileri için de bekleniyor. Peki zam formülü nasıl uygulanacak? Maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
12.05.2023 13:29 - Son Güncelleme: 12.05.2023 13:47
MEMURA EN AZ 22 BİN LİRA! Başkan müjdeyi verdi herkes araştırmaya başladı! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Milyonların maaşı değişiyor. Kamu işçilerinin ardından memurlara da müjde geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağını, artışların memur emeklilerine de yansıtılacağını duyurdu.

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MEMURA EN AZ 22 BİN LİRA! Başkan müjdeyi verdi herkes araştırmaya başladı! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız" dedi. Zamların detayları merak konusu oldu.

MEMURA EN AZ 22 BİN LİRA! Başkan müjdeyi verdi herkes araştırmaya başladı! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

İŞÇİ FORMÜLÜ
700 bini aşkın kamu işçisi için imzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük ücret brüt 15 bin liraya çıkarılırken, ilk 6 aylık zam oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

MEMURA EN AZ 22 BİN LİRA! Başkan müjdeyi verdi herkes araştırmaya başladı! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Bu düzenleme en düşük işçi ücretine yüzde 107'lik artış olarak yansıdı, en düşük brüt ücret 21 bin 750 lira oldu. Benzer bir düzenlemenin memurlar için de hayata geçirilmesi gündemde.

MEMURA EN AZ 22 BİN LİRA! Başkan müjdeyi verdi herkes araştırmaya başladı! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

FARKLI YANSIYACAK
Buna göre; Temmuz'da yüzde 6'lık bir toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına ilaveten bir artı refah payı verilecek. En düşükten yukarıya doğru maaşta sağlanacak artış farklı olacak.

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