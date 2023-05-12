MEMURA EN AZ 22 BİN LİRA! Başkan müjdeyi verdi herkes araştırmaya başladı! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
Başkan Erdoğan'ın memura en az 22 bin lira maaş müjdesinin ardından detaylar belli oldu. Kamu işçilerine yapılan artışın benzeri memurlar ve memur emeklileri için de bekleniyor. Peki zam formülü nasıl uygulanacak? Maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları...
12.05.2023 13:29 - Son Güncelleme: 12.05.2023 13:47
Milyonların maaşı değişiyor. Kamu işçilerinin ardından memurlara da müjde geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağını, artışların memur emeklilerine de yansıtılacağını duyurdu.
Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız" dedi. Zamların detayları merak konusu oldu.