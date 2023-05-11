İŞÇİYE ZAM İKRAMİYEYİ ARTIRDI! 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam ikramiye ve ödemeleri artırdı!
Son dakika haberleri... 700 bin kamu işçisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle nefes aldı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldı. Söz konusu zamla birlikte sosyal haklarda da artış yaşandı. Aileleriyle birlikte 3 milyonun yüzü gülerken, maaşın dışında doğum, ölüm, evlenme yardımı, tazminat, yemek gibi ödemeler de artacak. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncellenerek ücret zammı oranında artırılırken, ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıldı. İşte detaylar...
11.05.2023 08:52 - Son Güncelleme: 11.05.2023 08:53
Protokolle kamu işçilerinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belirlendi. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncellenerek ücret zammı oranında artırılırken, ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıldı.