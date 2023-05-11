Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İŞÇİYE ZAM İKRAMİYEYİ ARTIRDI! 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam ikramiye ve ödemeleri artırdı!

İŞÇİYE ZAM İKRAMİYEYİ ARTIRDI! 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam ikramiye ve ödemeleri artırdı!

Son dakika haberleri... 700 bin kamu işçisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle nefes aldı. Toplu iş sözleşmesi kapsamında 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldı. Söz konusu zamla birlikte sosyal haklarda da artış yaşandı. Aileleriyle birlikte 3 milyonun yüzü gülerken, maaşın dışında doğum, ölüm, evlenme yardımı, tazminat, yemek gibi ödemeler de artacak. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncellenerek ücret zammı oranında artırılırken, ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıldı. İşte detaylar...

11.05.2023 08:52 - Son Güncelleme: 11.05.2023 08:53
İŞÇİYE ZAMN İKRAMİYEYİ ARTIRDI! 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam ikramiye ve ödemeleri artırdı!

İl özel idareleri, karayolları, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, hastaneler başta olmak üzere kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü önceki gün imzalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞÇİYE ZAMN İKRAMİYEYİ ARTIRDI! 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam ikramiye ve ödemeleri artırdı!

Protokolle kamu işçilerinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belirlendi. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncellenerek ücret zammı oranında artırılırken, ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıldı.

İŞÇİYE ZAMN İKRAMİYEYİ ARTIRDI! 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam ikramiye ve ödemeleri artırdı!

360 BİN İŞÇİYE YÜZDE 107 ZAM
2023-2024 yılları için geçerli olacak toplu iş sözleşmesi çerçevesi ile refah payı dâhil ücretlerde yüzde 45 zam yapılırken en düşük kamu işçisinin ücreti 15 bin lira oldu. Yaklaşık 360 bin işçiyi kapsayan en düşük ücrete ise yaklaşık yüzde 107 zam yapıldı.

İŞÇİYE ZAMN İKRAMİYEYİ ARTIRDI! 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam ikramiye ve ödemeleri artırdı!

Brüt ücret 21 bin 750 liraya çıkarken en düşük net ücret de 18 bin 500 lira ile 20 bin 500 lira arasında değişecek. Birinci altı ay için refah payı dâhil yüzde 45 zam yapılacak. İkinci 6 ay için yüzde 15 zam ve enflasyon farkı, 3 ve 4. aylar için yüzde 10 ve enflasyon farkı olacak.

İŞÇİYE ZAMN İKRAMİYEYİ ARTIRDI! 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam ikramiye ve ödemeleri artırdı!

ATALAY: FARKLAR DA YATACAK

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "sendikalar tarihinde ilk defa ne talep ettiysek aldık" derken işçilerin sosyal haklarında da 2-2.5 puan iyileşme sağlandığını söyledi.

SON DAKİKA