MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ! Başkan Erdoğan en düşük memur maaşı 22 bin TL dedi herkes araştırmaya başladı! Memur emeklilerine nasıl yansıyacak?
İşçilerin ardından memurlara ve emeklilere de müjde geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur aylığını 22 bin liraya yükselteceklerini duyurdu. Peki 22 bin lirayı hangi memurlar alacak? Memur emeklilerine nasıl yansıyacak? Ek gösterge kazançları ne kadar artıracak? İşte detayları...
700 bin kamu işçisinin ardından 6 milyon memur ve memur emeklisine müjde geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükselteceklerini, artıştan memur emeklilerinin de yararlanacağını açıkladı.
İŞÇİLER İLE BAŞLADI
Hak-İş Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan, yapılan protokolle yaklaşık 700 bin kamu işçisinin hem en düşük ücretini yükselttiklerini hem de üzerine refah payı dahil yüzde 45 artış yaptıklarını ifade etti. Erdoğan, böylece en düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan 21 bin liranın üzerine çıkardıklarını belirtti.
SIRA MEMUR VE EMEKLİLERDE
Memurlara da Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 zam yaptıklarını belirten Erdoğan, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız.
Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim" dedi. Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 7 bin 500 liranın üzerinde ücret alan emeklilere de ek iyileştirme için çalışma yapıldığını açıkladı.
NASIL DEĞİŞECEK?
Halen en düşük memur maaşı aile yardımı hariç 10 bin 600 lira seviyesinde bulunuyor. Lise mezunu, bekar bir hizmetli bu maaşı alıyor. 10 bin 600 liralık ödeme eş ve çocuk durumuna göre daha da artıyor. Eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir memur en az 11 bin 848 lira ödeme alıyor.