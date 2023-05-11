MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ! Başkan Erdoğan en düşük memur maaşı 22 bin TL dedi herkes araştırmaya başladı! Memur emeklilerine nasıl yansıyacak?

Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim" dedi. Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 7 bin 500 liranın üzerinde ücret alan emeklilere de ek iyileştirme için çalışma yapıldığını açıkladı.