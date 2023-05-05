Büyük dönüşüm hareketi 81 ilde 250 bin konut dönüşüyor! İstanbul'da 39 ilçede imza projeler

Asrın deprem felaketinin ardından hükümet sağlıksız yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşümde gaza bastı. Deprem riski altındaki Türkiye'de riskli 6.5 milyon konut bulunurken, her yıl 1 milyon konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Türkiye genelinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

81 ilde sahada 250 bin konutun kentsel dönüşümü devam ederken, İstanbul'da ise 39 ilçede 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. 2012 yılında "Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" hamlesiyle İstanbul'un 39 ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaş ve özel sektör eliyle toplam 695 bin bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci tamamlandı.