Büyük dönüşüm hareketi 81 ilde 250 bin konut dönüşüyor! İstanbul'da 39 ilçede imza projeler

Asrın deprem felaketinin ardından hükümet sağlıksız yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşümde gaza bastı. Deprem riski altındaki Türkiye'de riskli 6.5 milyon konut bulunurken, her yıl 1 milyon konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Türkiye genelinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.
81 ilde sahada 250 bin konutun kentsel dönüşümü devam ederken, İstanbul'da ise 39 ilçede 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. 2012 yılında "Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" hamlesiyle İstanbul'un 39 ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaş ve özel sektör eliyle toplam 695 bin bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci tamamlandı.
Bakanlık tarafından sahada devam eden çalışmalar kapsamında 98 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci devam ediyor. İşte ilçe ilçe dönüşüm çalışmaları.
FİKİRTEPE: Fikirtepe'de kentsel dönüşüm kapsamında 60 bin vatandaşı ilgilendiren Yeni Fikirtepe'de toplam 12 bin 418 konut inşa edilecek.
Yeni Fikirtepe Konutları 1'de 1.648 konut teslim edildi. 10 bin 770 bölümün yapımı devam ediyor.
TOZKOPARAN: Tozkoparan'da semt kültürünün yaşatıldığı, yatay mimari anlayışıyla hazırlanan dönüşüm projesiyle beklenen yerinde ve yeşil dönüşüm hayalinin ilk adımı atıldı. Güngören ilçesinde Tozkoparan ve Genç Osman (Şişecam) mahallelerinde inşaatı devam eden 1.387 bağımsız birim var. 239 birimin (Tozkoparan 4. Etap) inşaatına başlanacak. Tozkoparan 1. etapdaki 144 birimin teslimi yapıldı. Tozkoparan ve Şişecam'da toplam 588 birim için kura çekilişleri tamamlandı.