TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı: Sosyal konutta KDV indirimi!

A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası programının bu haftaki konuğu Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut oldu. Bulut, özellikle 100 metrekarenin altındaki sosyal konutlarda KDV oranını yüzde 1'in altına çekmeyi planladıklarını söyledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk açıklandığında 150 metrekareye kadar olan konutlarda KDV oranı yüzde 1'di. Daha sonra bu oran yüzde 8'e çıkarılmıştı.
45 GÜNDE 10 KÖY EVİ
Deprem bölgesindeki çalışmaları anlatan Başkan Bulut, depremin 15. gününde ihalelere başladıklarını anlatarak, "6 Şubat depremi sonrası 11 ilde yapılan tespitler doğrultusunda 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin konut yapacağız. Depremin 15'inci gününde ihalelere başladık, 81 bin 710 konut ve 23 bin 671 köy evi dâhil toplam 105 bin 381 konutun ihalesi yapıldı, inşa süreci başladı. Bunlardan 46 bin 966 konut ve köy evinin temelleri atıldı. 319 bin konutun ise 1 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor" diye konuştu.
Bulut, "El birliğiyle şehirleri yeniden kalkındıracağız. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla bu kadim coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız. Evini kaybeden vatandaşlarımıza sıcak bir yuva, işyerini kaybedene yeni ekmek kapıları sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. İlk konut teslimleri köy evlerinden başladı. 45 günde tamamlanan 10 köy evinin anahtarları Cumhurbaşkanımız tarafından verildi" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, konutların 3+1 olacak şekilde planlandığını belirten Başkan Bulut, "Dairelerin her biri brüt 105 metre, net 85 metrekare olacak. Binalarımız zemin artı 3 katı, 4 katı geçmeyecek, alta dükkân olmayacak" dedi.