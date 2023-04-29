TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı: Sosyal konutta KDV indirimi!

SOSYAL KONUTTA 45 BİN İHALEYİ YAPTIK

SON 4 yılda 400 bin konutluk, üç sosyal konut kampanyası başlatıldığının altını çizen Bulut, "50, 100 ve 250 bin olarak açıklanan bu kampanyalara yaklaşık 6.9 milyon geçerli başvuru oldu. 50 bin konut kampanyası sonrası 56.805 konut, 100 bin konut kampanyasında 94.293 bin konut üretildi. 250 bin konut kampanyası sonrası 45 bin 414 konutun ihalesi yapıldı. Tüm ihaleleri de eylüle kadar bitirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.