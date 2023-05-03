Kentsel dönüşüm kampanyasına büyük ilgi! 34 bini aşkın başvuru! İşte ilçe ilçe kentsel dönüşüme başvuru sayısı

EN YAŞLI İLÇE FATİH

İstanbul'da 1999 yılı öncesi inşa edilen binaların en çok olduğu ilçelerin başında Fatih, Üsküdar, Bağcılar, Küçükçekmece, Kartal ve Maltepe geliyor. Fatih'te 2 bin 134 binada 23 bin 778 bağımsız bölüm, Üsküdar'da 1919 binada 22 bin 475 bağımsız bölüm, Bağcılar'da 2 bin 483 binada 27 bin 87 bağımsız bölüm, Küçükçekmece'de 1.866 binada 25 bin 796 bağımsız bölüm, Kartal'da 1.401 binada 20 bin 743 bağımsız bölüm, Maltepe'de 1.241 binada 22 bin 372 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı.