ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Temmuz zamlı maaşlar ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Temmuz 2023 ara zam milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. İşte 2023 Temmuz asgari ücret zammı....
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari Ücrete Temmuz ayı içerisinde ara zam konusunda Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Giresun mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.