ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Temmuz zamlı maaşlar ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari Ücrete Temmuz ayı içerisinde ara zam konusunda Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız.