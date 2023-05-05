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    • Ekonomi
    • 05.05.2023 09:03
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    • 05.05.2023 09:03
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    ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Temmuz zamlı maaşlar ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

    Asgari ücret zammı için araştırmalar hızlandı. Temmuz 2023 tarihinde yapılacak ara zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. 4 aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından uzmanlar tahminlerini sıraladı. İşte 2023 zamlı asgari ücret formülleri...

    takvim.com.tr
    Temmuz zamlı maaşlar ne kadar olacak?

    Temmuz 2023 ara zam milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. İşte 2023 Temmuz asgari ücret zammı....

    ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA ZAM GELECEK Mİ?

    Asgari Ücrete Temmuz ayı içerisinde ara zam konusunda Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Giresun mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.

        ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

        Asgari Ücrete zam konusunda milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram 6 aylık enflasyonun % 25-30'lar seviyesinde olacağını asgari ücretliye de bu oaranda zam olacağını düşündüğünü dile getirdi.

        Asgari ücret zammında yüzde 20, 25, 30 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Asgari ücrette yüzde 20'lik bir artış durumunda net 10 bin 207 lira, yüzde 25'lik artışta net 10 bin 632 lira, yüzde 30'luk artışta net 11 bin 57 lira olacak.
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        Haberler Ekonomi ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 | Temmuz zamlı maaşlar ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
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