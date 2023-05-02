Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yarısı Bizden Kampanyası'na toplam başvuru 83 bine ulaştı

TOPLAM BAŞVURU SAYISI 83 BİNE ULAŞTI

Bakan Kurum, İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Bakan Kurum "2012 yılında 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' diyerek Gaziosmanpaşa'dan ilk kazmayı vurmuştuk. Şimdi de 'İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm' ve 'Yarısı Bizden, Yarısı Devletten' diyoruz. Hedef belli, 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakasında olan 2 rezerv alan belirledik. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul'da, riskli 1,5 milyon riskli yapıyı, konutu yavrularımızın istikbali yenileyeceğiz. Tabi bu projemizin selameti için, cumhurbaşkanımız bir de müjde vererek 'Dönüşümde Yarısı Bizden' dediler, 'Yarısı Devletten' dedi.

Şu anda başvuru sayısı kaça ulaştı biliyor musunuz? Vatandaşımızın rızası, talebi çerçevesinde yerinde hızlı gönüllü anlayışıyla inşaatlarımızı yapacağız. 750 bin lirasını biz, 750 bin lirasını vatandaşımız 10 yıl vade ile ödeyecek. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 448 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı bina bazında 83 bine ulaştı. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 800 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz" ifadelerini kullandı."