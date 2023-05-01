"Yarısı bizden" kampanyası rekor kırdı! Başvuru sırasından teslim aşamasına kadar işte tüm merak edilenler...
Yarısı bizden" kampanyasında 4 günde 65 bin 984 binada 378 bin 936 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Vatandaşın ödeyeceği bedelin yarısını devlet karşılayacak. Peki başvurulur, sonuçlar ne zaman açıklanır, örnek ödeme planı nasıl? Kampanya şartlarından örnek ödeme koşullarına, başvuru sırasından teslim aşamasına kadar işte tüm merak edilenler...
01.05.2023 07:46 - Son Güncelleme: 01.05.2023 07:46
Hükümet, asrın afeti olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapı stokunu güvenli hale getirebilmek için kentsel dönüşüm seferberliği başlattı.
İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için başlatılan 'Yarısı bizden' kampanyası kapsamında vatandaşın evini dönüştürürken ödeyeceği meblağın yarısını devlet karşılayacak.