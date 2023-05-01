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Haberler Ekonomi "Yarısı bizden" kampanyası rekor kırdı! Başvuru sırasından teslim aşamasına kadar işte tüm merak edilenler...

"Yarısı bizden" kampanyası rekor kırdı! Başvuru sırasından teslim aşamasına kadar işte tüm merak edilenler...

Yarısı bizden" kampanyasında 4 günde 65 bin 984 binada 378 bin 936 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Vatandaşın ödeyeceği bedelin yarısını devlet karşılayacak. Peki başvurulur, sonuçlar ne zaman açıklanır, örnek ödeme planı nasıl? Kampanya şartlarından örnek ödeme koşullarına, başvuru sırasından teslim aşamasına kadar işte tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
01.05.2023 07:46 - Son Güncelleme: 01.05.2023 07:46
Yarısı bizden kampanyası rekor kırdı! Başvuru sırasından teslim aşamasına kadar işte tüm merak edilenler...

Hükümet, asrın afeti olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapı stokunu güvenli hale getirebilmek için kentsel dönüşüm seferberliği başlattı.

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Yarısı bizden kampanyası rekor kırdı! Başvuru sırasından teslim aşamasına kadar işte tüm merak edilenler...

İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için başlatılan 'Yarısı bizden' kampanyası kapsamında vatandaşın evini dönüştürürken ödeyeceği meblağın yarısını devlet karşılayacak.

Yarısı bizden kampanyası rekor kırdı! Başvuru sırasından teslim aşamasına kadar işte tüm merak edilenler...

26 Nisan'da başlayan yüzyılın dönüşüm kampanyasına 4 günde 378 bin 936 bağımsız bölüm için başvuru geldi.

Yarısı bizden kampanyası rekor kırdı! Başvuru sırasından teslim aşamasına kadar işte tüm merak edilenler...

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kampanyayla ilgili merak edilenleri ve akıllarda kalan soruların cevaplarını şu şekilde:

Yarısı bizden kampanyası rekor kırdı! Başvuru sırasından teslim aşamasına kadar işte tüm merak edilenler...

Kampanya şartlarından örnek ödeme koşullarına, başvuru sırasından teslim aşamasına kadar işte tüm merak edilenler...

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