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    • Ekonomi
    • 03.05.2023 09:11
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    • 03.05.2023 09:11
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    100 bin varil petrol kaç litre, ne zaman kullanılacak? 100 bin varil petrol ne kadar/ kaç dolar? 1 litre petrol kaç TL? Cudi, Gabbar'da yeni keşif!

    Başkan Erdoğan'dan yeni müjde geldi. Son yılların en büyük petrol keşfini açıkladı. Erdoğan açıklamasında, Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulunduğunu açıkladı. Peki, 100 bin varil petrol ne kadar/ kaç dolar? 100 bin varil petrol kaç litre, ne zaman kullanılacak? 1 litre petrol kaç TL? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    100 bin varil petrol ne kadar/ kaç dolar?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son yılların en büyük petrol keşfinin müjdesini Konya'dan duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk." dedi. Peki, 100 bin varil petrol ne kadar/ kaç dolar? 100 bin varil petrol kaç litre, ne zaman kullanılacak? 1 litre petrol kaç TL? İşte detaylar...

    Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

    "Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak. Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk.

    Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratacağız.

    Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik.

    (Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu) Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. (Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu) 2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.

    Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak.(Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu) Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz."

        BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

        SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

        Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,66 dolardan işlem görüyor.

        TÜRKİYE'DE GÜNLÜK PETROL TÜKETİMİ NE KADAR?

        Türkiye'de günlük petrol tüketimi yaklaşık 950 bin varildir. Türkiye'de petrol üretimi ise 65 bin varil civarındadır.
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        Kalyon enerji
        Haberler Ekonomi 100 bin varil petrol kaç litre, ne zaman kullanılacak? 100 bin varil petrol ne kadar/ kaç dolar? 1 litre petrol kaç TL? Cudi, Gabbar'da yeni keşif!
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