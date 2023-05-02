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    • Ekonomi
    • 02.05.2023 17:11
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    • 02.05.2023 17:11
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    ENFLASYON RAKAMLARI 2023 | TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE 2023 Enflasyon rakamları saat kaçta belli olur

    Enflasyon rakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nisan ayı için açıklanması beklenen oran için araştırmalar hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından her ayın başında açıklanıyor. Mayıs ayı ile birlikte nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Seçim öncesi enflasyon rakamları oldukça önem taşıyor. İşte 2023 enflasyon rakamları...

    takvim.com.tr
    TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamları için araştırmalar mayıs ayının gelmesiyle birlikte hız kazandı. İşte detaylar...

    NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayına enflasyon rakamları da 3 Mayıs Çarşamba günü, saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.

    NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşmiştir.

        2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,83 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,54 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 36,67 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,22'sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 21,62'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 29,73'ünün beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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        Haberler Ekonomi ENFLASYON RAKAMLARI 2023 | TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE 2023 Enflasyon rakamları saat kaçta belli olur
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