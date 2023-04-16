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    • Ekonomi
    • 16.04.2023 20:57
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    • 16.04.2023 21:16
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı: Karadeniz gazı için büyük güne son 4

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında Karadeniz gazı için 20 Nisan’ı işaret etmişti. Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki son hazırlıkları havadan inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Büyük Güne Son 4. Türkiye milli gazıyla buluşmayı bekliyor. Durmadan, yılmadan, yorulmadan hedefe” dedi.

    Bakan Dönmez paylaştı: Büyük güne son 4

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez yaptığı paylaşımda, "Büyük Güne Son 4. Türkiye milli gazıyla buluşmayı bekliyor. Durmadan, yılmadan, yorulmadan hedefe." dedi.

    İNCELEME YAPTI

    Bakan Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki son hazırlıkları havadan inceledi.

    Karadan 170 kilometre açıkta olup, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin karaya getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai yaptığı projede, 20 Nisan'da yerli gaz kara ile buluşacak. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Bakan Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tesiste hazırlıkları havadan inceledi, ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den detaylı bilgi aldı. Dönmez'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.

    TÖREN 20.23'TE DÜZENLENECEK

    Karadeniz doğal gazı için 20 Nisan'da, Türkiye'nin 100. kuruluş yıldönümüne atıfla saat 20.23'te karaya çıkış töreni düzenlenecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, yerli doğal gazın, mayıs ayının ilk yarısında evlerde kullanılabileceğini söyledi.

        TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin, önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak karaya çıkış töreni öncesinde, Karadeniz doğal gazı ile ilgili son bilgileri gazetecilere aktardı. Doğal gazın olabildiğince erken çıkarılmasının önemli olduğunu vurgulayan Bilgin, "2022'de Türkiye'nin enerji ithalatı yuvarlak hesap 100 milyar dolar. Erken teslim ettiğimiz her ay, her hafta, her gün bu 100 milyar doları aşağı çekme fırsatımız var" diye konuştu.

        BİR YILDA AMORTİ EDECEK
        Bilgin şunları kaydetti:

        "İkinci faz ile beraber baktığımızda Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayacak. Çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Geçtiğimiz yılın ithalatı 100 milyar dolar. Yüzde 40 dediğimizde 40 milyar dolardan bahsediyoruz. Cebimizden çıkmayıp cebimize giren bir 40 milyar dolar aslında. Birinci fazda yüzde 15 ile başlayıp artarak yüzde 40'a kadar çıkacak. Maliyet de elimizde kesin veriler olarak, çok hassas veriler olarak var. Mega yatırımların geri dönüş süreleri bir seneden azdır. Tam kapasiteye geçilmeden bir yıl içinde kendini ödeyecek. Yaklaşık bir yılda kendisini amorti edecek."

        MEVCUT GAZLA ENTEGRE EDİLECEK
        Başkan Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gündemdeki konuları değerlendirdiği açıklamasında Karadeniz gazına ilişkin şunları söyledi:

        "20 Nisan arife, doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre. Ondan sonra da zaten bunu elimizdeki mevcut doğal gazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız."
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        Bakan Dönmez paylaştı: Büyük güne son 4
        Haberler Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı: Karadeniz gazı için büyük güne son 4
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