Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı: Karadeniz gazı için büyük güne son 4

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez yaptığı paylaşımda, "Büyük Güne Son 4. Türkiye milli gazıyla buluşmayı bekliyor. Durmadan, yılmadan, yorulmadan hedefe." dedi.
İNCELEME YAPTI
Bakan Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki son hazırlıkları havadan inceledi.
Karadan 170 kilometre açıkta olup, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin karaya getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai yaptığı projede, 20 Nisan'da yerli gaz kara ile buluşacak. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Bakan Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tesiste hazırlıkları havadan inceledi, ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den detaylı bilgi aldı. Dönmez'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.
TÖREN 20.23'TE DÜZENLENECEK
Karadeniz doğal gazı için 20 Nisan'da, Türkiye'nin 100. kuruluş yıldönümüne atıfla saat 20.23'te karaya çıkış töreni düzenlenecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, yerli doğal gazın, mayıs ayının ilk yarısında evlerde kullanılabileceğini söyledi.