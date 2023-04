Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı: Karadeniz gazı için büyük güne son 4

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin, önümüzdeki hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak karaya çıkış töreni öncesinde, Karadeniz doğal gazı ile ilgili son bilgileri gazetecilere aktardı. Doğal gazın olabildiğince erken çıkarılmasının önemli olduğunu vurgulayan Bilgin, "2022'de Türkiye'nin enerji ithalatı yuvarlak hesap 100 milyar dolar. Erken teslim ettiğimiz her ay, her hafta, her gün bu 100 milyar doları aşağı çekme fırsatımız var" diye konuştu.