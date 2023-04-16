Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı: Karadeniz gazı için büyük güne son 4

BİR YILDA AMORTİ EDECEK

Bilgin şunları kaydetti:

"İkinci faz ile beraber baktığımızda Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayacak. Çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Geçtiğimiz yılın ithalatı 100 milyar dolar. Yüzde 40 dediğimizde 40 milyar dolardan bahsediyoruz. Cebimizden çıkmayıp cebimize giren bir 40 milyar dolar aslında. Birinci fazda yüzde 15 ile başlayıp artarak yüzde 40'a kadar çıkacak. Maliyet de elimizde kesin veriler olarak, çok hassas veriler olarak var. Mega yatırımların geri dönüş süreleri bir seneden azdır. Tam kapasiteye geçilmeden bir yıl içinde kendini ödeyecek. Yaklaşık bir yılda kendisini amorti edecek."