Milyonlara "sosyal" koruma: "Aile Destek Sistemiyle" hane geliri artacak! Aile ve Gençlik Bankası kurulacak: Kimler yararlanacak?





BABALAR DA ESNEK ÇALIŞABİLECEK

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Bu programlar uygulanırken Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumu gözetilecek, ekonomik, sosyal yan etkileri dikkate alınarak gözden geçirilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edilecek. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkânlarını genişletilecek.

BAY KEMALNEREDE NAMUS SÖZÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen emeklilerle iftar programında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun emeklilere verdiği akılalmaz vaatleri yerine getiremeyeceğini belirten Erdoğan, "Hatırlarsınız aynı zat mahalli seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti, nerede namus, bunca insan ne oldu, işlerinden çıkartıldı." ifadelerini kullanmıştı.