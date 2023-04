Son dakika: Kırmızı ette fahiş fiyat! Ticaret Bakanlığı ceza verdiği 190 firmayı ifşa etsin!

Ne kadar çok ihbar edilirse o kadar çok yaptırımla karşılaşacaklardır.

PİYASADAKİ FİYATLARI AŞAĞI ÇEKER Mİ?

Et ve Süt Kurumu bilindiği üzere et fiyatlarının aşırı artmasına karşılık Ramazan ayında vatandaşların ucuz ete ulaşabilmesi için hem kendi mağazalarında piyasanın çok altında fiyatla satışa başlamış, hem de yerel marketlerle iş birliği yaparak onlara da et tedariki sağlamak suretiyle ucuz fiyatla piyasaya kırmızı et sunulmasına çaba sarf etmiştir.