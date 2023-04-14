Son dakika: Kırmızı ette fahiş fiyat! Ticaret Bakanlığı ceza verdiği 190 firmayı ifşa etsin!

Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden tabelalarla mağaza açan kuruluşlara Ticaret Bakanlığı Ceza kesti. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu 206 adet dosyayı karara bağladı. Milliyet'te yer alan habere göre, Kurul tarafından yapılan görüş ve değerlendirmeler neticesinde kendisini Et ve Süt Kurumu olarak tanıtan kasap işletmeliyle ilgili olarak toplam da 7.140.604 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Peki Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu kırmızı etteki fahiş fiyat için ne diyor? Tüketiciler ne yapmalı? İşte detaylar...
Ağaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"206 firma incelendi, 190'ı cezalandırıldı. Burada ayrıca 1 milyonun üzerinde bir ceza daha var. Bakanlığın bünyesindeki Reklam Kurulu aynı zamanda yanıltıcı tanıtımları ve ilanları da durdurma kararı vermiş.
Burada tüm tüketicilerin dikkatli olması ve karşılaştıkları bu tür yanıltıcı ilan ve reklamları şikayet etmeleri halinde yapanın yanına kar kalmayacağı açıkça görülmüştür.
'FİRMA BAŞINA ORTALAMA 37 BİN LİRA CEZA'
Firma başına ortalama 37 bin lira ceza uygulanmış, böylelikle tüketiciyi yanıltan, et fiyatlarının yüksekliği karşısında tüketicinin ucuz fiyatla ete ulaşmak arzusunu istismar eden firmalar gerekli yaptırımlara çarptırılmışlardır.