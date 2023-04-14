Son dakika: Bakan Yanık duyurdu! Evde bakım yardımı için 2,4 milyar lira hesaplara yatıyor

Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.