Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 4’lü zam formülü! Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi: "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL"

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Bu yılın ilk ikramiyesinin ödeme takvimi yaklaşırken, tutarın artıp artmayacağı merak konusu oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığının ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin yükseltilmesiyle ilgili alternatif çalışmalarının olduğunu belirterek, bu çalışmaları en geç gelecek hafta başı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a arz edeceklerini bildirdi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA | VİDEO İZLE
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA OLDU
Başkan Erdoğan canlı yayında yaptığı açıklamada, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz." dedi.
MİLLETİMİZE, TÜM EMEKLİLERİMİZE HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN
Sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.
Bakan Bilgin, Türkiye Emekliler Derneğini (TÜED) ziyaret etti. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, Bilgin'e emeklilerin taleplerini içeren dosya sundu.
Son yıllardaki küresel gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin de dünyadaki birçok ülke gibi yüksek enflasyonla mücadele ettiğini vurgulayan Bilgin, bu süreçte enflasyonun çalışanlar ve emekliler üzerindeki tahrip edici etkisini azaltmaya yönelik pek çok sosyal politika uygulamasını devreye aldıklarını söyledi.
MÜJDELERDEN EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Memur sendikalarıyla imzaladıkları toplu sözleşmelerin bu politika araçlarından bir tanesi olduğuna dikkati çeken Bilgin, söz konusu sözleşmelerin sadece memur emeklilerinin aylıklarında artış sağladığını anımsattı.
İşçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarındaki artışları ise sosyal devletin sorumluluğuyla yerine getirdiklerini kaydeden Bilgin, şöyle konuştu:
"Bugüne kadar bu politikayı takip etmeye çalıştık. Sayın Genel Başkan (TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün) 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının, bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını söyledi. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. Yani en düşük emekli aylığını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak, üzerlerindeki tahrip edici enflasyonun şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı bir şekilde çalıştık. Depremle ilgili çalışmalar nedeniyle biraz ertelenmişti ama ben bu hafta içerisinde ya da en geç önümüzdeki hafta başı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğim."