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    • Ekonomi
    • 22.03.2023 10:20
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    • 22.03.2023 23:44
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    Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 4’lü zam formülü! Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi: "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL"

    Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ve emekli maaşına yapılacak zamma çevrilmişti. EYT’lilerin de yararlanacağı bayram ikramiyesinde artış gündemde. TÜED 5 bin 500 liraya yükseltilmesini isterken, iki bayramda bu tutarın ödenmesi, yeniden değerleme oranının ya da enflasyon oranının yansıtılması formülleri de masada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı. Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi. Müjdeyi canlı yayında veren Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıktığını açıkladı.

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Bayram ikramiyesi artıyor mu?

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Bu yılın ilk ikramiyesinin ödeme takvimi yaklaşırken, tutarın artıp artmayacağı merak konusu oldu.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığının ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin yükseltilmesiyle ilgili alternatif çalışmalarının olduğunu belirterek, bu çalışmaları en geç gelecek hafta başı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a arz edeceklerini bildirdi.

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA | VİDEO İZLE

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA OLDU


    Başkan Erdoğan canlı yayında yaptığı açıklamada, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz." dedi.

    MİLLETİMİZE, TÜM EMEKLİLERİMİZE HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN
    Sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

    Bakan Bilgin, Türkiye Emekliler Derneğini (TÜED) ziyaret etti. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, Bilgin'e emeklilerin taleplerini içeren dosya sundu.

    Son yıllardaki küresel gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin de dünyadaki birçok ülke gibi yüksek enflasyonla mücadele ettiğini vurgulayan Bilgin, bu süreçte enflasyonun çalışanlar ve emekliler üzerindeki tahrip edici etkisini azaltmaya yönelik pek çok sosyal politika uygulamasını devreye aldıklarını söyledi.

    MÜJDELERDEN EYT'LİLER DE YARARLANACAK
    Memur sendikalarıyla imzaladıkları toplu sözleşmelerin bu politika araçlarından bir tanesi olduğuna dikkati çeken Bilgin, söz konusu sözleşmelerin sadece memur emeklilerinin aylıklarında artış sağladığını anımsattı.

    İşçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarındaki artışları ise sosyal devletin sorumluluğuyla yerine getirdiklerini kaydeden Bilgin, şöyle konuştu:

    "Bugüne kadar bu politikayı takip etmeye çalıştık. Sayın Genel Başkan (TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün) 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının, bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını söyledi. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. Yani en düşük emekli aylığını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak, üzerlerindeki tahrip edici enflasyonun şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı bir şekilde çalıştık. Depremle ilgili çalışmalar nedeniyle biraz ertelenmişti ama ben bu hafta içerisinde ya da en geç önümüzdeki hafta başı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğim."

        EYT düzenlemesinin ardından 13 milyon olan emekli sayısının 15 milyona yükseleceğini belirten Bilgin, "Bugün burada bahsettiğim, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sunacağım alternatif müjde modelleri de sadece 13 milyonu değil, 15 milyonu kapsayacak." dedi.

        EMEKLİLERİN HAYATINDA CİDDİ BİR RAHATLAMA SAĞLAYACAKTIR
        Bilgin, Başkan Erdoğan'ın 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve geçici işçilere kadro gibi konulardaki olumlu yaklaşımına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

        "İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, onların daha rahat nefes alacağı önerilerimizin de Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Tahmin ediyorum bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır."



        KİMLER ALACAK?
        SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenen bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanmaya başlayacak. EYT düzenlemesi kapsamında prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik başvurusu tarihini izleyen bayram ikramiyelerinden yararlanacak.

        Bu kapsamda bu ay emeklilik başvurusunu yapan EYT'liler önümüzdeki ay ödenecek Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Sadece emekli aylığı değil, Nisan itibariyle ölüm, sürekli iş göremezlik ödeneği, malullük aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesi hak sahipleri arasında bulunacak.



            MAAŞ KADAR ÖDEME
            Halen bin 100 lira olan bayram ikramiyesinde artış için çeşitli talepler ve formüller var. Türkiye Emekliler Derneği, tutarın en düşük emekli aylığı tutarı olan 5 bin 500 liraya çıkarılmasını önerdi.



            Gündeme gelen bir formül de yıllık ikramiyenin en düşük emekli aylığı tutarıyla eşitlenmesi. Bu formüle göre ikramiye bin 100 liradan 2 bin 750 liraya çıkacak. Emekliler bu yıl iki bayramda toplam 5 bin 500 lira alabilecek.



            YENİDEN DEĞERLEME
            İkramiyeye yeniden değerleme oranında artış da söz konusu olabilecek. Bu formül hayata geçirilirse, bu yıl yüzde 122.93 olan yeniden değerleme oranı bayram ikramiyesine yansıtılacak. Böylece ikramiye bin 100 liradan 2 bin 452 liraya yükselebilecek. Emekli bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 200 lira yerine 4 bin 904 lira alabilecek.



                ENFLASYON FORMÜLÜ
                Bayram ikramiyesine enflasyon oranının yansıtılması da mümkün. Eğer 2022 yılı enflasyonu yansıtılırsa tutarda yüzde 64.27 artış sağlanacak. Bu durumda ikramiye bin 807 liraya yükselecek. 2 bayramda ödenecek tutar 3 bin 614 lirayı bulacak.

                Şubat ayı itibariyle yıllık 55.18 çıkan TÜFE de yansıtılabilir. Bu durumda ikramiye bin 707 lira olurken, iki bayramda ödenecek tutar 3 bin 414 liraya ulaşacak.



                DUL VE YETİMLERE DE YANSIYACAK?
                Bayram ikramiyesinden dul ve yetimler de ölüm aylıkları oranında yararlanıyor. Yapılacak artış onların ödemelerine de yansıyacak. Halen ölüm aylığı yüzde 75 olan 875, yüzde 50 olan 550, yüzde 25 olan 275 lira ikramiye alıyor.

                    Örneğin bayram ikramiyesi 2 bin 750 liraya yükselirse ise ölüm aylığı yüzde 75 olana 2 bin 62 lira 50 kuruş, yüzde 50 olana bin 375, yüzde 25 olana 687.5 lira ödenecek.



                    NE ZAMAN ÖDENECEK?
                    Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 17-20 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce de Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.

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                    Haberler Ekonomi Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 4’lü zam formülü! Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi: "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL"
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