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Haberler Ekonomi EYT’liye en az 1.5 maaş ve ikramiye! Başvuruda 10 güne dikkat! Hesaplara hangi ödemeler yatırılacak?

EYT’liye en az 1.5 maaş ve ikramiye! Başvuruda 10 güne dikkat! Hesaplara hangi ödemeler yatırılacak?

Prim ve yıl şartını tamamlayan ama henüz başvurusunu yapmamış EYT'lilerin maaş kaçırmamak ve bayram ikramiyesi almak için 10 günü kaldı. Bu ay başvuranlara hem en az 1.5 aylık maaş hem de ikramiye verilecek. Peki, Aylık ödemesi Nisan'a yetişmezse ne olacak? İkramiyede artış olur mu? Ne kadar yatırılacak? Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
22.03.2023 06:57 - Son Güncelleme: 22.03.2023 06:57
EYT’liye en az 1.5 maaş ve ikramiye! Başvuruda 10 güne dikkat! Hesaplara hangi ödemeler yatırılacak?

EYT'liler prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik imkanı elde ediyor.

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EYT’liye en az 1.5 maaş ve ikramiye! Başvuruda 10 güne dikkat! Hesaplara hangi ödemeler yatırılacak?

Şartları tamamlayanların başvuruları Mart'ın 3'ünden bu yana alınırken, önümüzdeki 10 gün içinde başvuranlar hem 1 Nisan itibariyle aylığa hem de bayram ikramiyesine kavuşacak.

EYT’liye en az 1.5 maaş ve ikramiye! Başvuruda 10 güne dikkat! Hesaplara hangi ödemeler yatırılacak?

Hesaplara hem en az 1.5 maaş hem de bayram ikramiyesi yatırılacak.

EYT’liye en az 1.5 maaş ve ikramiye! Başvuruda 10 güne dikkat! Hesaplara hangi ödemeler yatırılacak?

İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş detayları…

EYT’liye en az 1.5 maaş ve ikramiye! Başvuruda 10 güne dikkat! Hesaplara hangi ödemeler yatırılacak?

* Emekli aylıkları ne zaman bağlanacak?

31 Mart'a (bu tarih de dahil) kadar başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. Eğer başvuru 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında yapılırsa emekli aylığı ise 1 Mayıs'ta bağlanacak.

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