EYT’liye en az 1.5 maaş ve ikramiye! Başvuruda 10 güne dikkat! Hesaplara hangi ödemeler yatırılacak?

* Emekli aylıkları ne zaman bağlanacak?

31 Mart'a (bu tarih de dahil) kadar başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. Eğer başvuru 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında yapılırsa emekli aylığı ise 1 Mayıs'ta bağlanacak.