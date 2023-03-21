Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarihinin en yüksek büyüme oranını yakaladı

Küresel uçak bakım-onarım (MRO) sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., 2022 yılına ait finansal raporlarını açıkladı. Bir önceki yıla oranla yüzde 37 büyüme sağlayarak 1,42 milyar dolar gelir elde eden şirket, pazar payını yüzde 1,9'a çıkararak şirket tarihinin en yüksek büyüme oranını ve gelirini yakaladı.

Yıl içerisinde, Boeing 787 Dreamliner ve Airbus A350 uçak tipleri özelinde ilk üs bakım operasyonlarını tamamlayan şirket, Boeing 777-300ER iniş takımları üzerindeki ilk bakım işlemini de aynı yıl içerisinde gerçekleştirdi. 2022 yılında bin 193 adet uçak parça numarasını kabiliyetine katan şirket, yetkinliklerini ve müşterilerine sunmakta olduğu hizmet yelpazesini genişletti.

ŞİRKET TARİHİMİZDE BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATMIŞ OLDUK

Şirketin 2022 yılı performansı ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Teknik. A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Havacılık sektörünün ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz kabiliyetlerimiz ve her geçen yıl daha da artırdığımız bakım kapasitemiz sayesinde yerli ve yabancı müşterilerimize kusursuz bir bakım-onarım hizmeti sunmaktayız. 2022 yılını, hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz, pandemi öncesi dönemde yakaladığımız büyüme seviyesini ve gelir rakamlarını aştığımız bir yıl olarak geride bıraktık. Aynı dönemi, 1,42 milyar dolar gelir ve 119 milyon dolar operasyonel kâr ile kapatarak, şirket tarihimizde büyük bir başarıya imza atmış olduk. Şirketimize duydukları güven için müşterilerimize teşekkür ediyor, gösterdikleri azim ve özveri için çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan birçok hava yolu kuruluşuna komponent ve uçak bakım hizmeti sunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., 2022 yılında 649 uçağa üs bakım hizmeti sağladı, 221 iniş takımına ve 119.950 komponente bakım-onarım hizmeti sundu.