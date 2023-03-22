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    • Ekonomi
    • 22.03.2023 21:04
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    • 22.03.2023 21:06
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    FED sonrası altın, dolar fiyatları ne kadar? Mart ayı FED faiz kararı ne oldu 2023? 22 Mart yarım, çeyrek altın fiyatları...

    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı Para Politikası Kurulu PPK toplantı tarihi gündemdeki yerini koruyor. ABD Para Politikası Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan toplantının ardından Mart ayı FED faiz kararı açıklanacak. Peki, FED ne zaman açıklanacak? FED sonrası altın fiyatları ne olur? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    Ekonomi dünyasında gözlerin üzerinde olduğu FED faiz kararına göre altının ve doların şekilleneceği durum merak ediliyor.

    MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, MART AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Fed 25 baz puan faiz artışı yaptı.

    ANLIK ALTIN DOLAR FİYATLARI

    FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Federal fonlama faizinin 25 baz puan artırılmasının beklendiğini ifade eden Moody's, "Bankacılık sistemindeki stres yoğunlaşır ise Fed durumu değerlendirmek için faiz artırımlarını durdurabilir" ifadelerini kullandı.

        FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

        Ülkede son enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesine karşılık çekirdek enflasyonda yaşanan yükseliş piyasalarda faiz artışı beklentilerini yeniden gündeme getirdi. Ancak ABD'de Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın batması sonrasında masada bulunan 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimali yerini 25 baz puana bıraktı. Hatta bazı ekonomistler Fed'in faizi sabit tutabileceğini de belirtti.

        FED FAİZLERİ DÜŞÜRÜRSE ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

        FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.

        FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

        31 Ocak - 1 Şubat

        21-22 Mart

        2-3 Mayıs

        13-14 Haziran

        25-26 Temmuz

        19-20 Eylül

        31 Ekim - 1 Kasım

        12-13 Aralık
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