FED sonrası altın, dolar fiyatları ne kadar? Mart ayı FED faiz kararı ne oldu 2023? 22 Mart yarım, çeyrek altın fiyatları...

Ekonomi dünyasında gözlerin üzerinde olduğu FED faiz kararına göre altının ve doların şekilleneceği durum merak ediliyor.
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, MART AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed 25 baz puan faiz artışı yaptı.
ANLIK ALTIN DOLAR FİYATLARI
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Federal fonlama faizinin 25 baz puan artırılmasının beklendiğini ifade eden Moody's, "Bankacılık sistemindeki stres yoğunlaşır ise Fed durumu değerlendirmek için faiz artırımlarını durdurabilir" ifadelerini kullandı.