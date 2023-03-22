FED sonrası altın, dolar fiyatları ne kadar? Mart ayı FED faiz kararı ne oldu 2023? 22 Mart yarım, çeyrek altın fiyatları...

FED FAİZLERİ DÜŞÜRÜRSE ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.