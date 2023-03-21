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    EYT’liye maaş kredisi! Prim borcu olana nakit fırsatı! Hangi bankada imkan var?

    Prim borcu ve borçlanma için nakit sıkıntısı yaşayan EYT’lilere krediyle emeklilik yolu açıldı. Bankalar kredide kampanya yarışına başladı...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    EYT’liye maaş kredisi

    Emekli olmak için prim borcunu kapatması ya da borçlanması yapması gereken EYT'liler için bankalar seferber oldu. Birbiri ardına EYT kredisi
    kampanyaları başlatıldı. Nakit sıkıntısı çeken EYT'lilere emeklilik yolunu açan kredi kampanyalarından bazıları şöyle...



    AKBANK: EYT şartlarını sağlayan ve SGK prim borcu bulunan müşterilere yüzde 1.79'den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor. Kimlik, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, SGK prim borcu yazısı ve gelir belgesiyle başvurmak yetiyor. Başvuru şubelerden yapılıyor.



    DENİZBANK: SGK prim borcunu ödemek isteyenlere 36 aya varan vadelerle, kefilsiz kredi imkanı sunuyor. Nüfus cüzdanı, gelir belgesi, son aya ait resmi fatura veya yerleşim yeri belgesi, SGK prim borcu yazısı ve bireysel kredi başvuru formu ile başvuru yapılıyor. Faiz oranları yüzde 1.48'den başlıyor.



        GARANTİ BANKASI: EYT'li olup prim borcu olanlar yüzde 1.69'dan başlayan faizlerle kredi kullanabiliyor. SGK prim borcu yazısı ile destek hattı ya da şubeler üzerinden başvuran EYT'liler 3 ila 36 ay vade seçeneğiyle sunulan krediden yararlanabiliyor. Askerlik ve doğum borçlanmaları için krediyle ödeme yapılabiliyor.



        YAPI KREDİ: SGK prim borcunu ödemek isteyenlere 36 aya varan vadelerde kredi imkanı sunuyor. Bin liradan az olmamak üzere SGK prim borcunun tutarı kadar kredi kullanılabiliyor. Yüzde 2.19'dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan kredi imkanından yararlanmak için emekli maaşını bankayı taşımak gerekiyor. Askerlik, doğum borçlanması yapanlar, şubeler üzerinden krediye başvurabiliyor.



        PROMOSYON YARIŞI DA TAM GAZ
        3.500 liranın altı, 3.500- 7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için promosyon tutarları ve ek fırsatlar şöyle:
        ■ ALBARAKATÜRK: 4.500, 5.500, 6.000, 6.500 lira. 2 fatura talimatına 500, emekli yakınını getirene kişi başına 500 lira.
        ■ AKBANK: 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira. Kredi kartı alıp 12 ay boyu ayda 1.000 lira harcama sözüne 1.500 lira.
        ■ DENİZBANK: Mobildeniz indiren EYT'lilere 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira.



            ■ GARANTİ BBVA: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus.
            ■ HALKBANK: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
            ■ ING: 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira. 1 fatura talimatına 500, en çok toplam 1.500 lira.



            ■ İŞ BANKASI: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.
            ■ KUVEYT TÜRK: 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.
            ■ ŞEKERBANK: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
            ■ QNB FİNANSBANK: 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira. Kredi kartıyla harcamaya yıllık 1.200 lira indirim.
            ■ TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250 lira.



            ■ YAPI KREDİ: 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. 2 yeni fatura ödeme talimatına ek 250, kredi kartı alıp 500 lira harcayana da 750 lira.
            ■ VAKIFBANK: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.
            ■ ZİRAAT BANKASI: 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

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            Haberler Ekonomi EYT’liye maaş kredisi! Prim borcu olana nakit fırsatı! Hangi bankada imkan var?
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