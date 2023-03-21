EYT’liye maaş kredisi! Prim borcu olana nakit fırsatı! Hangi bankada imkan var?

Emekli olmak için prim borcunu kapatması ya da borçlanması yapması gereken EYT'liler için bankalar seferber oldu. Birbiri ardına EYT kredisi

kampanyaları başlatıldı. Nakit sıkıntısı çeken EYT'lilere emeklilik yolunu açan kredi kampanyalarından bazıları şöyle...