EYT’liye maaş kredisi! Prim borcu olana nakit fırsatı! Hangi bankada imkan var?

AKBANK: EYT şartlarını sağlayan ve SGK prim borcu bulunan müşterilere yüzde 1.79'den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor. Kimlik, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, SGK prim borcu yazısı ve gelir belgesiyle başvurmak yetiyor. Başvuru şubelerden yapılıyor.
DENİZBANK: SGK prim borcunu ödemek isteyenlere 36 aya varan vadelerle, kefilsiz kredi imkanı sunuyor. Nüfus cüzdanı, gelir belgesi, son aya ait resmi fatura veya yerleşim yeri belgesi, SGK prim borcu yazısı ve bireysel kredi başvuru formu ile başvuru yapılıyor. Faiz oranları yüzde 1.48'den başlıyor.