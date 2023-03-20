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Haberler Ekonomi Emekliye çifte bayram! EYT'lilere de ikramiye yatacak mı? Erken maaş ödemesi...

Emekliye çifte bayram! EYT'lilere de ikramiye yatacak mı? Erken maaş ödemesi...

Nisanda ödenecek bayram ikramiyesinden emeklilerle birlikte EYT'liler de yararlanacak. Bu ay emeklilik başvurusu yapan EYT'lilere aylıkla beraber ikramiye yolu da açılacak. Ayrıca Nisanda bazı emeklilere erken maaş da gündemde. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
20.03.2023 07:00 - Son Güncelleme: 20.03.2023 07:00
Emekliye çifte bayram! EYT’lilere de ikramiye yatacak mı? Erken maaş ödemesi...

Yaklaşan Nisan ayı emekliler için ikramiye ayı olacak. Bayram öncesi tüm emekliler ikramiyeden yararlanacak.

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Emekliye çifte bayram! EYT’lilere de ikramiye yatacak mı? Erken maaş ödemesi...

Hatta bazı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram nedeniyle erken maaş ödenmesi gündemde. Nisan ayı EYT'liler için de büyük önem arz ediyor.

Emekliye çifte bayram! EYT’lilere de ikramiye yatacak mı? Erken maaş ödemesi...

Prim ve yıl şartını tamamlayıp bu ay emeklilik başvurusu yapan EYT'lilere Nisan'da hem maaş hem de ikramiye yolu açılacak.

Emekliye çifte bayram! EYT’lilere de ikramiye yatacak mı? Erken maaş ödemesi...

İşte detayları…

Emekliye çifte bayram! EYT’lilere de ikramiye yatacak mı? Erken maaş ödemesi...

* EYT kapsamındaki SSK ve Bağ-Kur'luların ilk emekli aylıkları ne zaman ödenecek?
31 Mart'a kadar başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. EYT'lilere ilk emekli aylığı ödemesi ise 17 Nisan'da başlayacak.

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