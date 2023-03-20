Emekliye çifte bayram! EYT'lilere de ikramiye yatacak mı? Erken maaş ödemesi...
Nisanda ödenecek bayram ikramiyesinden emeklilerle birlikte EYT'liler de yararlanacak. Bu ay emeklilik başvurusu yapan EYT'lilere aylıkla beraber ikramiye yolu da açılacak. Ayrıca Nisanda bazı emeklilere erken maaş da gündemde. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
20.03.2023 07:00 - Son Güncelleme: 20.03.2023 07:00
Hatta bazı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram nedeniyle erken maaş ödenmesi gündemde. Nisan ayı EYT'liler için de büyük önem arz ediyor.
Prim ve yıl şartını tamamlayıp bu ay emeklilik başvurusu yapan EYT'lilere Nisan'da hem maaş hem de ikramiye yolu açılacak.
* EYT kapsamındaki SSK ve Bağ-Kur'luların ilk emekli aylıkları ne zaman ödenecek?
31 Mart'a kadar başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. EYT'lilere ilk emekli aylığı ödemesi ise 17 Nisan'da başlayacak.