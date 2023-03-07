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    • Ekonomi
    • 07.03.2023 20:46
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    • 07.03.2023 21:01
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    EYT başvuruları 600 bini geçti! SGK'ya emeklilik başvurusu yağıyor: İlk maaşlar ne zaman yatacak?

    Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti. EYT yasasının çıkmasının ardından SGK'ya emeklilik başvurusu yağıyor. Bu ay başvuranların aylığı 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak. Ödemede gecikme olması halinde de toplu para ya da avans imkanı devreye girecek...

    takvim.com.tr
    EYT başvuruları 600 bini geçti

    Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yolunu tuttu.

    EYT'YE KİMLER BAŞVURABİLİR? | VİDEO İZLE

    Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti.

        EYT'LİYE TOPLU PARA YA DA AVANS IMKANI
        Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme tamamlandı, başvurular başladı. Düzenlemeyle ilk etapta prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin kişi emekli aylığı imkanı elde edecek. Bu kişilerin büyük bölümü de bu ay başvurusunu yapacak. Mart'ta başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak. Bu kişilerin aylık başlangıcının 1 Nisan olması, ilk emekli aylığı ödemesinin Nisan'da yapılacağı anlamına gelmiyor.

        EYT DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ | VİDEO İZLE

        Sosyal Güvenlik Kurumu, normalde emeklilik başvurularını bir hafta -10 gün içerisinde sonuçlandırıyor. Ancak aynı ayda çok başvuru olması nedeniyle sürecin uzaması ihtimali de bulunuyor. Ancak bu durum ortaya çıksa bile bir kayba yol açmayacak. Biriken tüm maaşlar aylık bağlama işlemleri bittiğinde toplu olarak hesaba yatırılacak.



        UZARSA AVANS VAR
        Ayrıca bekleme süresi uzarsa avans imkanı da var. Sosyal Sigorta İşleri Yönetmeliği'ne göre, SGK aylık bağlama işlemlerinin uzun sürmesi halinde isteyenlere avans veriyor. Burada aylığın ya da gelirin 90 gün içinde ödenememesi ve sigortalının/ hak sahibinin yazılı talepte bulunması gerekiyor. Avans miktarı her 3 ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını, gelirlerde net asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere kurumca belirleniyor.


            EN ÇOK 25.520 TL
            1 Ocak'tan itibaren geçerli olan net 8 bin 506 lira 80 kuruşluk yeni asgari ücrete göre bakıldığında emekli aylığı geciken kişi 25 bin 520 liraya varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup ediliyor.


            SÜRE KISALTILABİLİR
            Yönetmelikte bir değişiklik yapılarak 90 günlük sürenin kısaltılması da söz konusu olabilecek. Örneğin; 90 günlük süre tamamen kaldırılarak ya da 30 güne çekilerek avans kolaylaştırılabilecek. Süre 30 güne çekilirse, 1 aylık ödeme de yapılabilecek. Bu durumda en çok 8 bin 506 lira ödenebilecek. En düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 lira ödeme yapılması da mümkün. Bu tutara kurum karar verecek.


            ÇALIŞANLARA KISA YOL
            EYT düzenlemesiyle emekli olacak pek çok kişi, aynı iş yerinde çalışmaya devam edecek. Bu kişilere emekli aylığı bağlanması için önce çıkışının, ardından da yeniden girişinin yapılması gerekiyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken noktalar var. EYT düzenlemesiyle emekli olacak çalışanın sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ile işe yeniden girişinin yapılması için 'kod 8'le (emeklilik, yaşlılık veya toptan ödeme nedeniyle)' çıkışın yapılması gerekiyor.

                Örneğin; 6 Mart'ta kod 8 ile çıkışı yapılan ve aynı gün emeklilik başvurusunu gerçekleştiren sigortalı için 7 Mart günü SGDP'li olarak işe giriş yapılabilir. İşten çıkışında kod 8 uygulanmayan ya da başka bir sebeple çıkış yapılan ve aynı gün emeklilik başvurusunu gerçekleştiren çalışan için ise sonraki gün ya da daha ile bir tarihte tüm sigorta kollarına tabi işe giriş bildirgesi verilip akabinde güncelleme menüsünden 8-SGDP olarak güncelleme yapılarak işlem sonlandırılabilir.

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                Haberler Ekonomi EYT başvuruları 600 bini geçti! SGK'ya emeklilik başvurusu yağıyor: İlk maaşlar ne zaman yatacak?
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