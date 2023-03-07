EYT başvuruları 600 bini geçti! SGK'ya emeklilik başvurusu yağıyor: İlk maaşlar ne zaman yatacak?

Örneğin; 6 Mart'ta kod 8 ile çıkışı yapılan ve aynı gün emeklilik başvurusunu gerçekleştiren sigortalı için 7 Mart günü SGDP'li olarak işe giriş yapılabilir. İşten çıkışında kod 8 uygulanmayan ya da başka bir sebeple çıkış yapılan ve aynı gün emeklilik başvurusunu gerçekleştiren çalışan için ise sonraki gün ya da daha ile bir tarihte tüm sigorta kollarına tabi işe giriş bildirgesi verilip akabinde güncelleme menüsünden 8-SGDP olarak güncelleme yapılarak işlem sonlandırılabilir.

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