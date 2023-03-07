Fed Başkanı Jerome Powell'dan flaş faiz açıklaması: "Zirve beklenenden daha yüksek"

Powell'ın, ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu başladı.

Sunumun ilk gününde ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde konuşan Powell, enflasyonun son aylarda ılımlı bir seyir izlemesine rağmen yüzde 2'ye düşürme sürecinin daha uzun bir yolu olduğunu ve bu yolun engebeli olabileceğini söyledi.

Powell, "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin önceden tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor." dedi.