Fed Başkanı Jerome Powell'dan flaş faiz açıklaması: "Zirve beklenenden daha yüksek"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.
Powell'ın, ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu başladı.
Sunumun ilk gününde ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde konuşan Powell, enflasyonun son aylarda ılımlı bir seyir izlemesine rağmen yüzde 2'ye düşürme sürecinin daha uzun bir yolu olduğunu ve bu yolun engebeli olabileceğini söyledi.
Powell, "Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin önceden tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor." dedi.
Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu sürdürmelerini gerektireceğini belirten Powell, "Verilerin toplamı daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu gösterirse, faiz artışlarının hızını artırmaya hazırız." diye konuştu.
Powell, geçen yıl boyunca para politikası duruşunu sıkılaştırmak için güçlü adımlar attıklarını anımsatarak, çok mesafe kat ettiklerini ve şimdiye kadar sıkılaşmanın tüm etkilerinin henüz hissedilmediğini kaydetti. Fed Başkanı Powell, "Buna rağmen daha yapacak çok işimiz var." dedi.