EYT NASIL BAŞVURULUR? | EYT şartları neler, kimler başvurabilir?! İşte tüm detaylar

EYT ŞARTLARI NELER? EYT'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

SSK EYT ŞARTLARI

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

BAĞ-KUR EYT ŞARTLARI

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

EYT NASIL BAŞVURULUR?

EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

E-DEVLET EYT EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ADIM ADIM EYT BAŞVURUSU

1. ADIM

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın.

Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.

2. ADIM

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

3. ADIM

'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

Son aşamada 'ileri' butonu ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.