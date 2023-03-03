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SON DAKİKA I EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

SON DAKİKA I EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
03.03.2023 02:22 - Son Güncelleme: 03.03.2023 02:24

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Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre; aylık bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek..

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