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    • Ekonomi
    • 06.03.2023 22:27
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    • 06.03.2023 22:27
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklama! EYT'de zorunlu emeklilik olacak mı?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, geçici işçiler ile ilgili düzenlemenin yarın Meclis'e sevk edileceğini söyledi. Bilgin ayrıca, EYT konusuyla ilgili de sorulara yanıt verdi.

    EYT’de zorunlu emeklilik olacak mı?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, geçici işçiler ile ilgili düzenlemenin yarın Meclis'e sevk edileceğini söyledi. Bilgin ayrıca, EYT konusuyla ilgili de sorulara yanıt verdi.

    İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar;

    Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclis'e sevk edeceğiz.

    (Eyt ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan sözleşmeliye geçenlerin emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu bunu kaldırdınız. 4B'liler için? Onların da talebi vardı?)

    Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız.

    (Rakam var mı?)
    Sayı az işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz, niye zorunlu emekli ediyoruz, bunu kaldıracağız, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz.

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    Haberler Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklama! EYT'de zorunlu emeklilik olacak mı?
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