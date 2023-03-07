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    • Ekonomi
    • 08.03.2023 00:34
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    • 08.03.2023 00:34
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    Kadınlara 15 destek! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara destek deverede! Para, iş, izin, vergi fırsatları...

    Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü… Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara yönelik pek çok destek devrede. Nakdi desteklerin yanı sıra iş, izin, emeklilik ve vergi avantajı gibi imkanlar da var.

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Kadınlara 15 destek

    Ülkemizde çalışma hayatında kadın sayısı her geçen dönem daha da artarken, çalışan-çalışmayan tüm kadınlara yönelik pek çok destek sağlanıyor. Nakdi desteklerin yanı sıra izin, emeklilik ve vergi avantajı gibi imkanlar da sunuluyor. Özellikle 15 ayrı imkan öne çıkıyor. İşte detayları…


    İSTİHDAM EDENE TEŞVİK: Yeni eleman alınırken kadın tercih edilirse teşviklerin süresi artıyor.



    İŞ KURANA İLAVE DESTEK: KOSGEB, kadın girişimcilere Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave her bir performans dönemi için 5 bin lira kaynak sağlıyor. 2 performans dönemi için 10 bin lira ilave destek almak mümkün oluyor.



        KAZANCA VERGİ YOK: Bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara da vergi muafiyeti bulunuyor. İnternette satışta esnaf muaflığı limiti bu yıl 320 bin liradan 700 bin liraya çıktı. Bu yıl evlerde üretilerek satılan ürünlerin satışından 700 bin liraya kadar elde edilen gelirler, muafiyet kapsamında bulunuyor. Esnaf muaflığı belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek sigortalı da oluyor. Bu yıl için aylık 3 bin 202 lira 56 kuruş prim ödeniyor. Böylece hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.



        KONUTTA DA VERGİ DESTEĞİ: 200 metrekareden daha küçük tek evi olan ev kadınları şartları sağlıyorlarsa emlak vergisi ödemiyor.



        EN AZ 33 BİN TL ÇEYİZ YARDIMI: SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına evlenmeleri halinde 24 maaş çeyiz yardımı veriliyor. Ödemenin tutarı en az 33 bin lira. Memurlar için ise durum farklı. Evlenme ikramiyesi adı altında 12 aylık tutarında ödeme yapılırken, dul eş de kapsamda bulunuyor.



            EVLENENE TAZMİNAT: Kadınlar evlendikten sonra 1 yıl içinde işverene başvurduklarında istifa ederek kıdem tazminatlarını alıp ayrılabiliyor.



            MESAİ AYARI: İşveren hamilelik döneminde işçi için gerekli tedbirleri almak zorunda. Hamile oldukları sağlık raporuyla tespit edilen kadınlar, doğuma kadar geçen sürede 20.00-06.00 saatleri arasında çalışmaya zorlanamıyor. Yarısından fazlası 20.00-06.00 arasına denk gelen gece vardiyalarında çalıştırılamıyor. Yeni doğum yapmış kadınlar da doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılamıyor. Hamile ve emziren kadınların günlük çalışma süresi 7.5 saati aşamıyor. 100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.



            ANNE OLANA İZİN DESTEĞİ: Kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor.



                DOĞUM İZNİNDE EN AZ 24.908 TL: Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası 24 bin 908 lira.



                600 TL DOĞUM YARDIMI: Doğum yapan her kadına ilk çocuk için 300, ikinci için 400 ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. Bu ödeme annenin çalışıp çalışmadığına bakılmadan yapılıyor.



                YARI ZAMANLI ÇALIŞANA 4.966 TL: Anne olanlara birinci doğumda 60 gün, ikincide 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor. Evlat edinenler de bu imkandan yararlanabiliyor. Çalışılan sürenin ücretini işveren, çalışılmayan süreninkini brüt asgari ücret üzerinden İŞKUR ödüyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren anne İŞKUR'dan 9 bin 932 lira alıyor.



                    OKUL ÇAĞINA KADAR YARIM GÜN İŞ: Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor. Bu sürede anneye yarım maaş ödeniyor.

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                    Haberler Ekonomi Kadınlara 15 destek! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara destek deverede! Para, iş, izin, vergi fırsatları...
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