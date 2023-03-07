Kadınlara 15 destek! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara destek deverede! Para, iş, izin, vergi fırsatları...

Ülkemizde çalışma hayatında kadın sayısı her geçen dönem daha da artarken, çalışan-çalışmayan tüm kadınlara yönelik pek çok destek sağlanıyor. Nakdi desteklerin yanı sıra izin, emeklilik ve vergi avantajı gibi imkanlar da sunuluyor. Özellikle 15 ayrı imkan öne çıkıyor. İşte detayları…
İSTİHDAM EDENE TEŞVİK: Yeni eleman alınırken kadın tercih edilirse teşviklerin süresi artıyor.
İŞ KURANA İLAVE DESTEK: KOSGEB, kadın girişimcilere Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave her bir performans dönemi için 5 bin lira kaynak sağlıyor. 2 performans dönemi için 10 bin lira ilave destek almak mümkün oluyor.