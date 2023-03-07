Kadınlara 15 destek! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara destek deverede! Para, iş, izin, vergi fırsatları...





KAZANCA VERGİ YOK: Bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara da vergi muafiyeti bulunuyor. İnternette satışta esnaf muaflığı limiti bu yıl 320 bin liradan 700 bin liraya çıktı. Bu yıl evlerde üretilerek satılan ürünlerin satışından 700 bin liraya kadar elde edilen gelirler, muafiyet kapsamında bulunuyor. Esnaf muaflığı belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek sigortalı da oluyor. Bu yıl için aylık 3 bin 202 lira 56 kuruş prim ödeniyor. Böylece hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.