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Çiftçiye esnafa KGF ile 350 milyarlık destek! Asrın felaketinin yaraları sarılıyor

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi"nin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hazine, Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketini 350 milyar TL'ye çıkardı. Bölgede bulunan çiftçilere de büyük destek verilirken, çiftçilerin Hazine faiz destekli kredileri ise 1 yıl süreyle faizsiz ertelenecek. İşte detaylar...

26.02.2023 07:38 - Son Güncelleme: 26.02.2023 07:38
Çiftçiye esnafa KGF ile 350 milyarlık destek! Asrın felaketinin yaraları sarılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaraların hızlıca sarılması için kurumların acil nakit taleplerinin gecikmeden karşılanması için kaynak aktarımı kesintisiz sürüyor.

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Çiftçiye esnafa KGF ile 350 milyarlık destek! Asrın felaketinin yaraları sarılıyor

Bakanlık, depremin ardından kurumların kullanımına 100 milyar liralık kaynak aktarırken Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketi de 350 milyar liraya çıkarıldı.

Çiftçiye esnafa KGF ile 350 milyarlık destek! Asrın felaketinin yaraları sarılıyor

Bakanlık, deprem felaketinin ardından sağlanan desteklerle bu alanda alınan tedbirleri 46 başlık altında açıkladı. Depremden etkilenen bölgelerde yaşanılan sorunların hafifletilmesine yönelik alınan tedbirler özetle şöyle:

Çiftçiye esnafa KGF ile 350 milyarlık destek! Asrın felaketinin yaraları sarılıyor

12 MİLYAR NAKDİ YARDIM
Deprem bölgesindeki ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçları da dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı hastanelerine aktarılacak kaynak öne çekildi.

Çiftçiye esnafa KGF ile 350 milyarlık destek! Asrın felaketinin yaraları sarılıyor

Bu ay ilave 7.5 milyar TL nakit aktarılacak. Şimdiye kadar AFAD'ın talebi üzerine yaklaşık 12 milyar lira nakit aktarımı yapıldı. Kamu personeli ve emeklilerin şubat ayı maaşları öne çekilerek ödendi.

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