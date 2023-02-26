Çiftçiye esnafa KGF ile 350 milyarlık destek! Asrın felaketinin yaraları sarılıyor
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi"nin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hazine, Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketini 350 milyar TL'ye çıkardı. Bölgede bulunan çiftçilere de büyük destek verilirken, çiftçilerin Hazine faiz destekli kredileri ise 1 yıl süreyle faizsiz ertelenecek. İşte detaylar...
26.02.2023 07:38 - Son Güncelleme: 26.02.2023 07:38
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaraların hızlıca sarılması için kurumların acil nakit taleplerinin gecikmeden karşılanması için kaynak aktarımı kesintisiz sürüyor.