Fahiş fiyatlara darbe: Fırsatçılara ağır ceza yolda
Asrın felaketinin ardından afet bölgesinden ayrılanlar diğer kentlere hareketlendi. Durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçılar fahiş fiyat artışlarına kalkıştı. Bakanlar, fahiş kira artışlarına karşı olağanüstü hal yetkilerinin kullanılacağı mesajını verdi. Sektör fırsatçılığın son bulması için geçici olarak zam sınırlaması ve tavan getirilmesini istiyor.
27.02.2023 07:33 - Son Güncelleme: 27.02.2023 07:33
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaraları sarmak için kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları seferber olurken bazı ev sahipleri fırsatçılık yapmaya başladı.
Deprem sonrası birçok şehirde yaşanan fahiş kira artışının ardından, CİMER, Alo 175, Adalet, Maliye, Ticaret Bakanlığı, tüketici mahkemelerine binlerce şikâyet geliyor
Borçlar Kanunu, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na göre piyasada afet döneminde "darlık yaratıcı, dengeyi ve serbest rekabeti bozcu, tüketicinin mallara ulaşımını engelleyici faaliyetlerde" bulunması suç teşkil ediyor.