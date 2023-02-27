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Fahiş fiyatlara darbe: Fırsatçılara ağır ceza yolda

Asrın felaketinin ardından afet bölgesinden ayrılanlar diğer kentlere hareketlendi. Durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçılar fahiş fiyat artışlarına kalkıştı. Bakanlar, fahiş kira artışlarına karşı olağanüstü hal yetkilerinin kullanılacağı mesajını verdi. Sektör fırsatçılığın son bulması için geçici olarak zam sınırlaması ve tavan getirilmesini istiyor.

27.02.2023 07:33 - Son Güncelleme: 27.02.2023 07:33
Fahiş fiyatlara darbe: Fırsatçılara ağır ceza yolda

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaraları sarmak için kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları seferber olurken bazı ev sahipleri fırsatçılık yapmaya başladı.

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Fahiş fiyatlara darbe: Fırsatçılara ağır ceza yolda

Deprem sonrası birçok şehirde yaşanan fahiş kira artışının ardından, CİMER, Alo 175, Adalet, Maliye, Ticaret Bakanlığı, tüketici mahkemelerine binlerce şikâyet geliyor

Fahiş fiyatlara darbe: Fırsatçılara ağır ceza yolda

Ankara, Mersin, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde "ara zam" isteyen ev sahipleri eski kiracılarına "ya fiyatı artır ya da evden çık" baskısı yapıyor.

Fahiş fiyatlara darbe: Fırsatçılara ağır ceza yolda

Bakanlar, fahiş kira artışıyla karşılaşan vatandaşlara her platformdan şikâyette bulunmaları çağrısı yaparak, olağanüstü hal yetkilerinin kullanılacağı uyarısında bulunuyor.

Fahiş fiyatlara darbe: Fırsatçılara ağır ceza yolda

Borçlar Kanunu, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na göre piyasada afet döneminde "darlık yaratıcı, dengeyi ve serbest rekabeti bozcu, tüketicinin mallara ulaşımını engelleyici faaliyetlerde" bulunması suç teşkil ediyor.

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