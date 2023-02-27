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    Çalışana 4’lü destek! İşten çıkarma yasağı ne kadar sürecek? Ücret desteği ne kadar sürecek?

    Depremin vurduğu illerde işten çıkarma yasağı devreye girerken, çalışanlara kısa çalışma ödeneği, işyeri kapananlara işsizlik maaşı verilecek. 2 ödemeyi de alamayan için aylık net 3 bin 972 lira ücret desteği devreye girecek.

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Çalışana 4’lü destek
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    Asrın felaketinin vurduğu illerde istihdama 4'lü destek sağlanacak. OHAL ilan edilen illerde işten çıkarma yasağı devreye girerken; çalışanlara kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, nakdi ücret desteği sağlanacak. İŞKUR, uygulamanın detaylarını da belirledi. İşte merak edilen soruların yanıtları:



    - İşten çıkarma yasağı ne kadar sürecek?
    Olağanüstü hal ilan edilen deprem bölgesindeki illerde OHAL süresince uygulanacak. Ancak iş sözleşmesi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde, işyerinin kapanması, işin sona ermesi hallerinde feshedilebilecek.



    - Kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanacak, neler gerekecek?
    6 Şubat tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından depremin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna istinaden kısa çalışma başlama tarihi itibariyle 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme şartını taşıyanlar yararlanacak.



        - Kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanacak?
        Kısa çalışma ödeneğinin tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olacak. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemeyecek. Ödenekten sadece damga vergisi kesilecek.



        - İşyeri kapanan çalışanlar hangi destekten yararlanacak?
        İşyeri kapanan çalışanlardan son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası



        - Nakdi ücret desteği kimler için uygulanacak? Ne kadar ödeme verilecek?
        Kısa çalışma ödeneği veya işsizlik ödeneği koşullarını yerine getiremeyen depremzede işçilere sağlanacak. Ancak yaşlılık aylığı alanlar kapsam dışında bulunuyor. İşsizlik Fonu'ndan verilecek nakdi ücret desteği günlük 133,44 lira. Aylık destek tutarı da 4 bin 3 lira. Ücretten sadece damga vergisi kesilecek. İşçiye aylık net 3 bin 972 lira 82 kuruş ödenecek. Bu kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri de İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.



            * Nakdi ücret desteğinden nasıl yararlanılacak?
            İşverenlerin kısa çalışma ödeneği ve kapanma nedeniyle iş akdi feshedilen çalışanlara işsizlik ödeneği için yapmış olduğu başvurular aynı zamanda nakdi ücret desteği başvurusu yerine geçecek. Ayrıca başvuru yapılmasına gerek olmayacak.



            - Ücret desteği ne kadar sürecek?
            Nakdi ücret desteğinin süresi, kısa çalışma kapsamında olanlar için OHAL süresini aşmamak kaydıyla kısa çalışma başlama - bitiş tarihleri arasında işveren tarafından kısa çalışma kapsamında bildirilen haftalık çalıştırılamayacak saat bilgisi dikkate alınarak hesaplanır. İşsizlik ödeneği kapsamında olanlar için ise, OHAL süresi dikkate alınmak kaydıyla fesih tarihinden itibaren işsiz olarak geçen süreleri kapsar.

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            Haberler Ekonomi Çalışana 4’lü destek! İşten çıkarma yasağı ne kadar sürecek? Ücret desteği ne kadar sürecek?
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