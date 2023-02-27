Çalışana 4’lü destek! İşten çıkarma yasağı ne kadar sürecek? Ücret desteği ne kadar sürecek?

Asrın felaketinin vurduğu illerde istihdama 4'lü destek sağlanacak. OHAL ilan edilen illerde işten çıkarma yasağı devreye girerken; çalışanlara kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, nakdi ücret desteği sağlanacak. İŞKUR, uygulamanın detaylarını da belirledi. İşte merak edilen soruların yanıtları:
- İşten çıkarma yasağı ne kadar sürecek?
Olağanüstü hal ilan edilen deprem bölgesindeki illerde OHAL süresince uygulanacak. Ancak iş sözleşmesi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde, işyerinin kapanması, işin sona ermesi hallerinde feshedilebilecek.
- Kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanacak, neler gerekecek?
6 Şubat tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından depremin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna istinaden kısa çalışma başlama tarihi itibariyle 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme şartını taşıyanlar yararlanacak.