Çalışana 4’lü destek! İşten çıkarma yasağı ne kadar sürecek? Ücret desteği ne kadar sürecek?





- Nakdi ücret desteği kimler için uygulanacak? Ne kadar ödeme verilecek?

Kısa çalışma ödeneği veya işsizlik ödeneği koşullarını yerine getiremeyen depremzede işçilere sağlanacak. Ancak yaşlılık aylığı alanlar kapsam dışında bulunuyor. İşsizlik Fonu'ndan verilecek nakdi ücret desteği günlük 133,44 lira. Aylık destek tutarı da 4 bin 3 lira. Ücretten sadece damga vergisi kesilecek. İşçiye aylık net 3 bin 972 lira 82 kuruş ödenecek. Bu kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri de İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.