Yerli gazda adım adım sona doğru: İlk istasyon ve borular tamam

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını büyük oranda azaltacak yerli gazda artık geri sayım başladı. Proje kapsamında yol, dere, enerji nakil hatları gibi 87 noktada özel geçiş uygulaması yapıldı.
ZAMANINDA SONA ERDİ
Yerli gazı Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde alıp ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ve 36 kilometrelik boru hattı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ekipleri tarafından arazinin zorlu koşullarına rağmen zamanında sona erdi.
Mart 2023'te ulusal sisteme bağlanacak yerli gazda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 10 bin kişinin ter döktüğü projede aynı anda birden fazla alanda ilerleme kaydediliyor.
Hem denizde hem de karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen çalışmaların yanında BOTAŞ ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazırlıklarını tamamladı.
İŞLEMLERE TABİ TUTULACAK
Yerli gaz denizin 170 kilometre açığından özel borularla Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne geldikten sonra burada birtakım işlemlere tabi tutulacak.