Rezervler konuşulan rakamların üzerinde. Bu gelişmelerin Batı'da rahatsızlık yarattığı kesin. Genel Müdür Bilgin, öyle bir söz söyledi ki.

Katılmamak imkânsız:

Doğalgaz. Türkiye'nin en büyük güvenlik garantisi.

ACI AMA GERÇEK

Filyos'ta... Sakarya Doğalgaz Sahası'nda... Petrol ve doğalgaz sohbeti... Zaman tünelinde bir gezinti yaptık.

"Petrolle yatıp doğalgazla kalkan... Projelere gözü gibi bakan" Melih Han Bilgin dedi ki:

TPAO, 1954'te Başbakan Adnan Menderes'in bizzat yazdığı yasa ile kuruldu.

1980... TPAO, dünyanın en büyük 60 şirketinden biriydi.