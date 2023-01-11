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    • Ekonomi
    • 11.01.2023 07:44
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    • 11.01.2023 08:06
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    On bin kahraman Türkiye'nin yarınlarını hazırlıyor: Enerji değil tam bağımsız Türkiye meselesi

    Türkiye'nin denizde doğal gaz karada petrol arama çalışmaları, enerjide yeni dönemi müjdeliyor. Muhalefet başta olmak üzere art niyetli çevrelerin, eleştiriyi aşan sözleri sahadaki çalışmaları baltalıyor. On binlerce mühendis, Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirecek projelerde gece-gündüz demeksizin çalışıyor. TPAO gibi şirketler petrol arama değil tam bağımsızlık mücadelesinin bayraktarı olmuş durumdalar. Sakarya'da doğal gaz sahasında yürütülen çalışmalar Türkiye Yüzyılı'nın işareti gibi...

    Enerji değil tam bağımsız Türkiye meselesi

    Sakarya Gaz Sahası'nda 3 bini denizde, 7 bini karada 10 bin kişi çalışıyor. Türkiye'nin yarınlarını garantiye alacak büyük projede destan yazılıyor

    TPAO, 1954'te Başbakan Adnan Menderes'in bizzat yazdığı yasa ile kuruldu. TPAO, dünyanın en büyük 60 şirketinden biriydi. 12 Eylül 1980 darbesi, TPAO için bir kırılma süreci oldu. Şirket, bölündü. Yeni hamlelere girişemedi. Köreltildi.

    TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE
    Bugün Karadeniz'de prangalar kırılıyor. Makûs talih yeniliyor. Enerjide tam bağımsız Türkiye mücadelesi veriliyor. Görev yapan 10 bin mühendis, teknisyen, işçi. Üzerlerindeki montlarda, başlarındaki kaslarda ay yıldız var.

    10 BİN VATAN EVLADI ÇALIŞIYOR
    Dünyaya meydan okuyan bir dev proje ile dalga geçmek, siyasete konu etmek, tam bir akıl tutulması. Doğalgaz Sahası'nda, 10 bin vatan evladı çalışıyor. Ve ucuz ağızlardan çıkan her ölçüsüz söz onları, ailelerini kırıyor, üzüyor.

    Sabah gazetesi Yavuz Donat Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmaları yerinde inceleyerek Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlığa giden yolunu köşesine taşıdı.

    İşte Donat'ın yazısında önemli bölümler:
    Yazımıza, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in bir sözüyle başlayalım:

    20'nci yüzyılda ülke sınırlarını petrol belirledi... 21'inci yüzyılda ise sınırları doğalgaz belirleyecek.

    İşin özü... Uzun sözün kısası... William Shakespeare'in, "Olmak ya da olmamak" dediği gibi.

    Geçen yüzyılda sınırlar, petrol kaynaklarına göre çizilmedi mi?

        EN BÜYÜK GARANTİ
        Melih Han Bilgin, "Kendi doğalgazımızı bulmamız, çıkarmamız büyük avantaj" diyerek devam etti.

        Evet... Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğalgaz, çok büyük avantaj.

        Rezervler konuşulan rakamların üzerinde. Bu gelişmelerin Batı'da rahatsızlık yarattığı kesin. Genel Müdür Bilgin, öyle bir söz söyledi ki.

        Katılmamak imkânsız:
        Doğalgaz. Türkiye'nin en büyük güvenlik garantisi.

        ACI AMA GERÇEK
        Filyos'ta... Sakarya Doğalgaz Sahası'nda... Petrol ve doğalgaz sohbeti... Zaman tünelinde bir gezinti yaptık.

        "Petrolle yatıp doğalgazla kalkan... Projelere gözü gibi bakan" Melih Han Bilgin dedi ki:
        TPAO, 1954'te Başbakan Adnan Menderes'in bizzat yazdığı yasa ile kuruldu.

        1980... TPAO, dünyanın en büyük 60 şirketinden biriydi.

        12 Eylül 1980 darbesi... TPAO için bir kırılma süreci... Şirket, bölündü... Yeni hamlelere girişemedi... Köreltildi.

        Bu süreç yaşanmasaydı... Aynı hızla büyüme sürdürülseydi... Ve dünyanın 60 büyük şirketi arasındaki konumunu korusaydı... Bugünlerde, yılda 70 milyar dolar ciro yapacak büyüklüğe ulaşırdı.

            'TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' MÜCADELESİ
            Türkiye'nin enerji açığı büyük.

            Bu açık, Türkiye'nin dünya ile yarışındaki/ rekabetindeki en büyük engel.

            Zira... Bütün sektörler enerjiye bağımlı.

            Doğalgaz bağımlılığı çok büyük. Yüzde 90'ın üzerinde. Hazineye büyük yük. Türk sanayiinin ayaklarında bir pranga.

            Sakarya Doğalgaz Sahası'nda. Karadeniz'de. Prangalar kırılıyor. Makûs talih yeniliyor. Enerjide tam bağımsız Türkiye mücadelesi veriliyor.

            TPAO... Kadın, erkek... Türk mühendisi, teknisyeni, uzmanı, güvenlikçisi... Destan yazıyor.

            Unutmadan... Güvenlikçilerin içinde kadınlar da var... 30 kadın.

            Gelin... Gezin... Türkiye'nin parlak geleceğine tanıklık edeceksiniz... Moraliniz yükselecektir.

            YERLİ VE MİLLİ
            Merak ettik... Karadeniz'deki doğalgaz gemilerinin kaptanları... Mühendisler, teknisyenler Türk mü?

            Aldığımız yanıt:
            - Evet... Sahada ve denizde ne görüyorsanız... Yerli ve milli... Kaptanlarımız da Türk, çalışanlarımız da.

                KİTABIN ORTASINDAN
                TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, kitabın ortasından bir söz söyledi... Paylaşmalıyız:

                - Doğalgaz keşfi... Karadeniz'den doğalgaz çıkarılması... Türkiye açısından... Türkiye'nin geleceği açısından... Türkiye'nin güvenliği açısından... Çok önemli ve çok büyük bir proje.

                Nokta... Bu sözün üzerine söylenecek başka şey yok.

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                Haberler Ekonomi On bin kahraman Türkiye'nin yarınlarını hazırlıyor: Enerji değil tam bağımsız Türkiye meselesi
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