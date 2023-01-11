Sakarya Gaz Sahası'nda 3 bini denizde, 7 bini karada 10 bin kişi çalışıyor. Türkiye'nin yarınlarını garantiye alacak büyük projede destan yazılıyor
TPAO, 1954'te Başbakan Adnan Menderes'in bizzat yazdığı yasa ile kuruldu. TPAO, dünyanın en büyük 60 şirketinden biriydi. 12 Eylül 1980 darbesi, TPAO için bir kırılma süreci oldu. Şirket, bölündü. Yeni hamlelere girişemedi. Köreltildi.
TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE
Bugün Karadeniz'de prangalar kırılıyor. Makûs talih yeniliyor. Enerjide tam bağımsız Türkiye mücadelesi veriliyor. Görev yapan 10 bin mühendis, teknisyen, işçi. Üzerlerindeki montlarda, başlarındaki kaslarda ay yıldız var.
10 BİN VATAN EVLADI ÇALIŞIYOR
Dünyaya meydan okuyan bir dev proje ile dalga geçmek, siyasete konu etmek, tam bir akıl tutulması. Doğalgaz Sahası'nda, 10 bin vatan evladı çalışıyor. Ve ucuz ağızlardan çıkan her ölçüsüz söz onları, ailelerini kırıyor, üzüyor.
Sabah gazetesi Yavuz Donat Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmaları yerinde inceleyerek Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlığa giden yolunu köşesine taşıdı.
İşte Donat'ın yazısında önemli bölümler:
Yazımıza, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in bir sözüyle başlayalım:
20'nci yüzyılda ülke sınırlarını petrol belirledi... 21'inci yüzyılda ise sınırları doğalgaz belirleyecek.
İşin özü... Uzun sözün kısası... William Shakespeare'in, "Olmak ya da olmamak" dediği gibi.
Geçen yüzyılda sınırlar, petrol kaynaklarına göre çizilmedi mi?