10 milyon sigortalı çalışanın yüzünü gülecek: 24 milyarlık asgari ücret desteği

MADEN ÇALIŞANLARINDA 667 LİRA

Sabah gazetesinin haberine göre; 2023 yılından önce tescil edilmiş olan işyerleriyle ilgili söz konusu 250 liralık sınır ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 Türk lirası olarak esas alınacak.