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    • Ekonomi
    • 17.01.2023 07:32
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    • 17.01.2023 07:37
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    10 milyon sigortalı çalışanın yüzünü gülecek: 24 milyarlık asgari ücret desteği

    Asgari ücret desteği 250 liradan 400 liraya çıkarıldı. Destekten yaklaşık 1 milyon 800 bin işyeri yararlanacak. Bu kapsamda yaklaşık 10 milyon sigortalıya 6 aylık dönemde 24 milyarlık asgari ücret desteği verilecek. Asgari ücret desteği ocak-haziran ayları dönemini kapsayacak.

    24 milyarlık asgari ücret desteği

    Bu yıl 250 liradan 400 liraya çıkarılan asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 800 bin işyerini kapsama dahil ediyor. 10 milyon sigortalı çalışanın destekten faydalanması bekleniyor.

    ÇALIŞAN BAŞINA GÜNLÜK 13.33 LİRA
    İşverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 100 liradan 400 liraya yükseltilmesi ve Haziran 2023'e kadar uzatılmasını öngören yasal düzenleme yürürlüğe girdi.

    Salgın nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde, hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri de fiili duruma getirildi.

    Asgari ücret desteği ocak-haziran ayları dönemini kapsayacak. İşçi başına verilecek asgari ücret desteği 13.33 lira olup aylık 400 lirayı bulacak.

        İşverenin yararlanacağı asgari ücret desteği tutarı kendisine ödenmeyecek, SGK'ya ödeyeceği primlerden mahsup edilecek.

        Geçen yıl sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında da ilk defa 2023 yılında tescil edilmiş işyerlerinde olduğu gibi SGK'ya bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden asgari ücret desteği sağlanacak.

        MADEN ÇALIŞANLARINDA 667 LİRA
        Sabah gazetesinin haberine göre; 2023 yılından önce tescil edilmiş olan işyerleriyle ilgili söz konusu 250 liralık sınır ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500 Türk lirası olarak esas alınacak.

            Ücretleri asgarî ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan "linyit" ve "taşkömürü" çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 250 liralık sınır 667 lirası olarak esas alınacak.

            YARARLANMA KOŞULLARI NELER?
            İşverenler, 4A kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları için asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.

            Örneğin emekli olduktan sonra sosyal destek primine tabi olarak çalışan işçiler veya yurtdışında sözleşme imzalanmayan ülkelerde çalıştırılanlar için bu destekten yararlanılamayacak.

                İşverenler 2023 yılında prim belgesini süresinde vermediği veya primlerini süresinde ödemediği ay veya aylara ilişkin olarak asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.

                SÖZLEŞMELİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ
                Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yürütülen, kamudaki 500 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi süreci devam ediyor.

                Daha önce çalışmanın kapsamına dâhil edilen sayıları 20 bin olan 50-D'li araştırma görevlileri, Yüksek Öğretim Kurulu'nun hazırlayacağı başka bir tasarıya dahil edileceği gerekçesiyle Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz konusu düzenleme kapsamından çıkarıldı.
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                Haberler Ekonomi 10 milyon sigortalı çalışanın yüzünü gülecek: 24 milyarlık asgari ücret desteği
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