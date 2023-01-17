10 milyon sigortalı çalışanın yüzünü gülecek: 24 milyarlık asgari ücret desteği

Bu yıl 250 liradan 400 liraya çıkarılan asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 800 bin işyerini kapsama dahil ediyor. 10 milyon sigortalı çalışanın destekten faydalanması bekleniyor.
ÇALIŞAN BAŞINA GÜNLÜK 13.33 LİRA
İşverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 100 liradan 400 liraya yükseltilmesi ve Haziran 2023'e kadar uzatılmasını öngören yasal düzenleme yürürlüğe girdi.
Salgın nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde, hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri de fiili duruma getirildi.
Asgari ücret desteği ocak-haziran ayları dönemini kapsayacak. İşçi başına verilecek asgari ücret desteği 13.33 lira olup aylık 400 lirayı bulacak.