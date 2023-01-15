Karadeniz gazı için dev şirketin Türkiye'ye teklifi reddedildi: Kendimi çıkarıp kendimiz satacağız





ENERJİ DEVİNDEN TÜRKİYE'YE TEKLİF

Daha önce ABD, İngiltere, Kanada gibi pek çok ülkeden Karadeniz'deki gazı birlikte arama ve işletme gibi teklifler alınırken, bu kez ise dünya devi bir enerji şirketi Türkiye'nin kapısını çaldı. Mevcut keşfin piyasa değerinin yarısını Türkiye'ye nakit verme teklifinde bulunan şirket bu paranın karşılığında bundan sonraki süreçte Karadeniz'de Türkiye ile birlikte tüm arama, çıkarma ve doğalgazı dünya piyasasına satma operasyonları için ortaklık istedi. Enerji yönetimi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, şirketin bu teklifinin "Türkiye artık dünyadaki sayılı doğalgaz arama ve çıkarma kabiliyetini kazanan ülkelerden biri. Doğalgazı kendimiz çıkaracak, kendimiz satacağız" cevabıyla reddedildiği öğenildi. Yetkililer, "Mesele öncelikli olarak para kazanmak değil. Bizim meselemiz milli güvenlik ve enerjide tam bağımsızlığı sağlamak" dedi. Başkan Erdoğan keşfedilen Karadeniz gazının piyasa değerinin 1 trilyon dolar olduğunu söylemişti.