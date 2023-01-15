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    • Ekonomi
    • 15.01.2023 06:56
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    • 15.01.2023 06:56
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    Karadeniz gazı için dev şirketin Türkiye'ye teklifi reddedildi: Kendimi çıkarıp kendimiz satacağız

    Enerjide tam bağımsızlık için arka arkaya hamle yapan Türkiye'nin en önemli projelerinden olan Silivri'deki Avrupa'nın en büyük yeraltı doğalgaz depolama tesisinde gece gündüz demeden 1300 kişi çalışıyor. Karadeniz'de bulunan gaz da enerji bağımsızlığında en önemli kilometre taşlarından olurken, dev şirketten Türkiye'ye yapılan "gazı birlikte çıkaralım" teklifi reddedildi.

    Karadeniz gazı için dev şirketin Türkiye’ye teklifi reddedildi

    28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesi 75 milyon metreküpe yükseltilerek Avrupa'nın en büyüğü haline getirilen Silivri'deki yer altı doğlagaz depolama tesisine girildi. Geçen ay genişletilmiş haliyle yeniden açılan tesiste 7/24 vardiya ile 1300 kişi görev yapıyor. Kalyon-Kolin imzalı tesis için öncelikle sondaj gemileriyle denizin 2 bin metre altında, 18 kuyu açıldı.

    Karayla deniz arasındaki doğalgaz akışını sağlamak için de Silivri açıklarında Anadolu-01 ve Aras deniz platformları kuruldu. Personel, deniz üzerinde yer alan sondaj platformuna çıktıktan sonra 30 gün boyunca karaya bir daha ayak basmıyor. Acil durumlar için sağlık ekibi hazır bekliyor. İşte Türkiye'nin en yoğun tüketim döneminde bile talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecek BOTAŞ'a ait tesisteki görevlilerin anlattıkları:



    İnşaat Mühendisi Bediz Salduz (37): Iğdırlı ve bir çocuk babasıyım. Bu projenin bitirilmesi ülkemiz adına çok önemli. O nedenle gururluyum. Projenin kapsamını gördükçe ne kadar güzel bir işin içinde olduğumu fark ettim. Yapım aşamasında da severek çalıştım. Çevreye duyarlı, enerji arzında kritik öneme sahip bir projenin mühendis olarak parçası olmak çok değerli. Ülkeye sağladığı katma değer de göz önünde bulundurulduğunda ise gurur verici.



        Petrol ve Doğalgaz Mühendisi Osman Ekinci (31): ODTÜ mezunuyum. Evim de işim de burası. 7/24 bir işin sürekliliğini sağlamak büyük bir sabır istiyor. Bu başarıya ulaşmak kolay olmadı. Bizlerin burada bir derdi, bir gayesi vardı. Sonunda da ona ulaştık. Hem Türkiye hem dünya bazlı çok kapsamlı büyük bir projenin içerisinde olmak gerçekten gurur verici.

        Endüstri mühendisi Burak Hızarcı (30): Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Kontrol mühendisiyim. Evliyim ama bu proje için diğer arkadaşlarım gibi ailemden uzak kalıyorum. Doğalgaz depolama tesisleri, bir vizyon projesi. Enerji krizi baş göstermeden önce bu tesisin temelleri atılmıştı. Burada çalışınca milli bir hissiyat içerisine giriyorsunuz. Sanki milli takımın bir oyuncususunuz gibi. Bu tesisin var olması herkes için bir milli gururdur.

        KARADENİZ GAZI DÜNYA DEVLERİNİN İŞTAHINI KABARTTI
        Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfi dünya enerji devlerinin iştahını kabarttı. Petrol ve doğalgaz endüstrisinde dünyanın önde gelen rezerv değerlendirme kuruluşlarından olan DeGolyer and MacNaughton (DeMac) şirketinin Sakarya ve Amasra gaz sahalarında toplam 1 trilyon metreküplük yerinde gaz miktarını onaylaması ile dünya enerji devlerinin Türkiye'ye olan ilgisini daha da arttı.



            ENERJİ DEVİNDEN TÜRKİYE'YE TEKLİF
            Daha önce ABD, İngiltere, Kanada gibi pek çok ülkeden Karadeniz'deki gazı birlikte arama ve işletme gibi teklifler alınırken, bu kez ise dünya devi bir enerji şirketi Türkiye'nin kapısını çaldı. Mevcut keşfin piyasa değerinin yarısını Türkiye'ye nakit verme teklifinde bulunan şirket bu paranın karşılığında bundan sonraki süreçte Karadeniz'de Türkiye ile birlikte tüm arama, çıkarma ve doğalgazı dünya piyasasına satma operasyonları için ortaklık istedi. Enerji yönetimi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, şirketin bu teklifinin "Türkiye artık dünyadaki sayılı doğalgaz arama ve çıkarma kabiliyetini kazanan ülkelerden biri. Doğalgazı kendimiz çıkaracak, kendimiz satacağız" cevabıyla reddedildiği öğenildi. Yetkililer, "Mesele öncelikli olarak para kazanmak değil. Bizim meselemiz milli güvenlik ve enerjide tam bağımsızlığı sağlamak" dedi. Başkan Erdoğan keşfedilen Karadeniz gazının piyasa değerinin 1 trilyon dolar olduğunu söylemişti.
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