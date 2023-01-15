Karadeniz gazı için dev şirketin Türkiye'ye teklifi reddedildi: Kendimi çıkarıp kendimiz satacağız

28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesi 75 milyon metreküpe yükseltilerek Avrupa'nın en büyüğü haline getirilen Silivri'deki yer altı doğlagaz depolama tesisine girildi. Geçen ay genişletilmiş haliyle yeniden açılan tesiste 7/24 vardiya ile 1300 kişi görev yapıyor. Kalyon-Kolin imzalı tesis için öncelikle sondaj gemileriyle denizin 2 bin metre altında, 18 kuyu açıldı.
Karayla deniz arasındaki doğalgaz akışını sağlamak için de Silivri açıklarında Anadolu-01 ve Aras deniz platformları kuruldu. Personel, deniz üzerinde yer alan sondaj platformuna çıktıktan sonra 30 gün boyunca karaya bir daha ayak basmıyor. Acil durumlar için sağlık ekibi hazır bekliyor. İşte Türkiye'nin en yoğun tüketim döneminde bile talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecek BOTAŞ'a ait tesisteki görevlilerin anlattıkları:
İnşaat Mühendisi Bediz Salduz (37): Iğdırlı ve bir çocuk babasıyım. Bu projenin bitirilmesi ülkemiz adına çok önemli. O nedenle gururluyum. Projenin kapsamını gördükçe ne kadar güzel bir işin içinde olduğumu fark ettim. Yapım aşamasında da severek çalıştım. Çevreye duyarlı, enerji arzında kritik öneme sahip bir projenin mühendis olarak parçası olmak çok değerli. Ülkeye sağladığı katma değer de göz önünde bulundurulduğunda ise gurur verici.