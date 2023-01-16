SSK-Bağkur emeklileri zamlı maaş hesaplama ve ödeme takvimi 2023! 17 Ocak 4A SSK maaşları YATTI MI? Tahsis numarası 9,7,5,3,1,8,6,4,2 olanlar hangi gün maaş alacak?
Milyonlarca vatandaş 2023 Ocak ayında maaşların ne zaman yatacağını merak ediyordu. Konuyla ilgil açıklama geldi ve zamlı maaşların ne zaman yatırılacağı duyuruldu. Yeni yılda emeklilerin alacağı zam oranı % 30 olarak duyuruldu. Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından 2023 Ocak ayında ne kadar maaş alacaklarını merak eden milyonlarca emekli, hesaplama işlemlerine başladı. Peki, SSK-Bağkur emeklileri zamlı maaşları ne kadar oldu? 17 Ocak 4A SSK maaşları YATTI MI? Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar hangi gün maaş alacak? İşte detaylar!
Milyonlarca emekli ve memurların zamlı maaşları bu ay hesaplara yatacak. Emekli ve memurun maaşına %30 zam geldi. Şimdi sıra zamlı maaşların ödenmesinde! Bu kapsamda takvim de netleşmiş oldu. Peki, SSK emeklileri zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? 17 Ocak BUGÜN 4A SSK maaşları YATTI MI? Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar hangi gün maaş alacak?
KİM, NE ZAMAN ALACAK?
SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zammın yansıtıldığı aylıklarını alacak.
NASIL HESAPLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 zam oranı yansıtılacak. Her ay verilen ve maaşın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altındaki aylıklar için yüzde 5) oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek.