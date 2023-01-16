SSK-Bağkur emeklileri zamlı maaş hesaplama ve ödeme takvimi 2023! 17 Ocak 4A SSK maaşları YATTI MI? Tahsis numarası 9,7,5,3,1,8,6,4,2 olanlar hangi gün maaş alacak?

Milyonlarca emekli ve memurların zamlı maaşları bu ay hesaplara yatacak. Emekli ve memurun maaşına %30 zam geldi. Şimdi sıra zamlı maaşların ödenmesinde! Bu kapsamda takvim de netleşmiş oldu. Peki, SSK emeklileri zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? 17 Ocak BUGÜN 4A SSK maaşları YATTI MI? Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar hangi gün maaş alacak?