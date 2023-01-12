Ekonomiye 250 milyar liralık can suyu! Bakan Nebati destek paketini açıkladı

Ekonomiye can suyu olacak, üretimi ve istihdamı destekleyecek dev destek paketi devreye girdi. 14 ayrı sektörde 250 milyar lirayı bulacak paketin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Bakan Nebati, "Tüm bankaların içsel derecelendirme sistemlerini dikkate alan standart bir derecelendirme sistematiğini oluşturduk. Bu çerçevede firmaları, finansal sağlamlıklarına, geçmiş borç ödeme davranışlarına, teminat ihtiyaçlarına göre 5 grup halinde sınıflandırıyoruz" dedi. Geçtiğimiz Temmuz ayında 5 bin 500 liraya yükselttikleri net asgari ücreti yüzde 54.7 oranında artışla 2023 yılı için 8 bin 506 lira olarak belirlediklerini, ayrıca asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi kesintisini kaldırdıklarını ve bu uygulamayı tüm ücret gelirleri için geçerli kıldıklarını vurgulayan Bakan Nureddin Nebati, böylece çalışanların maaş ve ücretlerinde ilave artış sağlamış olduklarını, asgari ücret desteğini 400 liraya yükselterek işverenlerin üzerindeki yükü de hafiflettiklerini dile getirdi. Kamu çalışanlarını da enflasyona karşı ezdirmediklerini vurgulayan Nebati, şöyle konuştu: "2023'ün ilk 6 ayı için refah artışıyla birlikte memur ve emekli maaşlarını yüzde 30 artırdık. İlaveten, en düşük emekli maaşını 5 bin 500 liraya çıkardık. Temmuz'da da yine aynı şekilde toplu sözleşmeden gelen artış da otomatik olarak gelecek. Bir yandan enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığımızı korurken diğer yandan vatandaşımızın alım gücünü koruyan politikalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz."







İŞLETME GİDERLERİ

Tutar: 35 milyar TL

Vade: Azami 24 ay

Ödemesiz dönem: Azami 6 ay



DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER

Tutar: 35 milyar TL

Vade: Azami 24 ay

Ödemesiz dönem: Azami 6 ay



YATIRIM PROJE FİNANSMAN

Tutar: 20 milyar TL

Vade: Azami 120 ay

Ödemesiz dönem: Azami 24 ay







İMALAT SANAYİ

Tutar: 15 milyar TL

Azami vade: 120 ay

Ödemesiz dönem: Azami 24 ay



EYT DESTEK PAKETİ

Tutar: 25 milyar TL

Vade: Azami 36 ay

Ödemesiz dönem: Azami 6 ay



BÖLGESEL ODAKLI KOBİ

Tutar: 10 milyar TL

Vade: Azami 120 ay

Ödemesiz dönem: Azami 24 ay







GİRİŞİMCİ

Tutar: 4 milyar TL

Vade: Azami 60 ay

Ödemesiz dönem: Azami 12 ay



KADIN GİRİŞİMCİ

Tutar: 4 milyar TL

Vade: Azami 60 ay

Ödemesiz dönem: Azami 12 ay



YEŞİL DÖNÜŞÜM

Tutar: 7 milyar TL

Vade: Azami 120 ay

Ödemesiz dönem: Azami 24 ay



TEKNOLOJİ

Tutar: 4 milyar TL

Vade: Azami 48 ay

Ödemesiz dönem: Azami 12 ay







DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Tutar: 1 milyar TL

Vade: Azami 48 ay

Ödemesiz dönem: Azami 12 ay



EĞİTİM

Tutar: 10 milyar TL

Vade: Azami 24 ay

Ödemesiz dönem: Azami 8 ay



YENİ EVİM İNŞAAT DESTEK PROGRAMI

Tutar: 20 milyar TL

Vade: Azami 36 ay

Ödemesiz dönem: Azami 12 ay



KONUT İNŞAATI

Tutar: 10 milyar TL

Vade: Azami 36 ay

Ödemesiz dönem: Azami 12 ay





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