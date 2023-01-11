Bakan Nebati'den flaş enflasyon açıklaması: "Tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var"

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Enflasyon ile ilgili çok ciddi bir ataleti kırdık, iyi bir ivme yakaladık. Enflasyon çok ciddi bir şekilde düşmeye başladı. Vatandaş günlük hayatında bu iyileşmeleri daha çok hissetmiş olacak. 2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var.



YENİ EVİM KAMPANYASI

Yatırım için değil barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan bir kampanya.