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    • Ekonomi
    • 11.01.2023 09:56
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    • 11.01.2023 10:03
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    Bakan Nebati'den flaş enflasyon açıklaması: "Tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var"

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. Tüm dünyada yaşanan enflasyon kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan Nebati, "Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var." dedi. Orta gelirliye başlatılan konut kampanyası sonrası yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili konuşan Bakan Nebati, "İnternet sitelerinden emlakçılara kadar her türlü fiyat elimizde." ifadelerini kullandı. "İkinci el konutta kampanya olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nebati, "İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir." şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Bakan Nebati’den flaş enflasyon açıklaması!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

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    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var." dedi.

    Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

    Enflasyon ile ilgili çok ciddi bir ataleti kırdık, iyi bir ivme yakaladık. Enflasyon çok ciddi bir şekilde düşmeye başladı. Vatandaş günlük hayatında bu iyileşmeleri daha çok hissetmiş olacak. 2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var.

    YENİ EVİM KAMPANYASI
    Yatırım için değil barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan bir kampanya.



    KONUTTA FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI
    Konut fiyatlarının yükselmemesi için tedbirimizi alıyoruz. Artışı kimlerin yaptığını radarla takip altına aldığımız için her türlü fiyatlama şuanda elimizde var, bunlar bizim kontrolümüzde. Amacımız konuta gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu konutu alabilmeleri.

        İKİNCİ EL KONUTTA KAMPANYA OLACAK MI?
        İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir.

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        Haberler Ekonomi Bakan Nebati'den flaş enflasyon açıklaması: "Tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var"
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