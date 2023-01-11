Bakan Nebati'den flaş enflasyon açıklaması: "Tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var." dedi.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:
Enflasyon ile ilgili çok ciddi bir ataleti kırdık, iyi bir ivme yakaladık. Enflasyon çok ciddi bir şekilde düşmeye başladı. Vatandaş günlük hayatında bu iyileşmeleri daha çok hissetmiş olacak. 2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var.
YENİ EVİM KAMPANYASI
Yatırım için değil barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan bir kampanya.
KONUTTA FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI
Konut fiyatlarının yükselmemesi için tedbirimizi alıyoruz. Artışı kimlerin yaptığını radarla takip altına aldığımız için her türlü fiyatlama şuanda elimizde var, bunlar bizim kontrolümüzde. Amacımız konuta gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu konutu alabilmeleri.