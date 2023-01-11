14 ayrı destek paketi geliyor: KOBİ, esnaf, girişimciler, kadınlar! 210 milyar liralık can suyu

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde atılan adımlar dövizde kontrolsüz hareketlenmeyi sabite çevirdiği gibi enflasyonda düşüşün başlamasını sağladı. Süreç boyunca çalışanları ve yatırımcıların bütçesini destek paketleriyle güçlendiren hükümetin yeni adımları yolda. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 14 ayrı destek paketini kamuoyuyla paylaşacak.
KAPSAM GENİŞLEDİ
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, destek paketlerinin detaylarını köşesinde paylaştı.
İşte Güngör'ün yazısı:
Bugün İstanbul'da önemli bir toplantı var.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe'de Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) 2023 projelerini açıklayacak. Titizlikle üzerinde çalışılmış 14 ayrı destek paketi hazırlanmış.
Neler mi bunlar.
Bu kez kapsam biraz daha geniş. KOBİ ve esnafla sınırlı değil. Girişimciler de var, teknoloji yatırımı yapanlar da kadınlar da. Paketlerin, esnaf ve KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelere birçok alanda önemli miktarda finansman imkânı oluşturması sağlanacak.