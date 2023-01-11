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    • Ekonomi
    • 11.01.2023 08:49
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    • 11.01.2023 09:04
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    14 ayrı destek paketi geliyor: KOBİ, esnaf, girişimciler, kadınlar! 210 milyar liralık can suyu

    Enflasyonla mücadelede sübvansiyon ve destek paketleriyle vatandaşın ekonomisine önemli katkılar sunan hükümet, yeni çalışmalarını hayata geçirmye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün 14 ayrı destek paketini duyuracak. Toplamı 210 milyar TL'yi bulan destekler kapsamında KOBİ ve esnafın yanı sıra girişimciler de var, teknoloji yatırımı yapanlar da kadınlar da.

    14 ayrı destek paketi geliyor

    Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde atılan adımlar dövizde kontrolsüz hareketlenmeyi sabite çevirdiği gibi enflasyonda düşüşün başlamasını sağladı. Süreç boyunca çalışanları ve yatırımcıların bütçesini destek paketleriyle güçlendiren hükümetin yeni adımları yolda. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 14 ayrı destek paketini kamuoyuyla paylaşacak.

    KAPSAM GENİŞLEDİ
    Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, destek paketlerinin detaylarını köşesinde paylaştı.

    İşte Güngör'ün yazısı:
    Bugün İstanbul'da önemli bir toplantı var.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe'de Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) 2023 projelerini açıklayacak. Titizlikle üzerinde çalışılmış 14 ayrı destek paketi hazırlanmış.

    Neler mi bunlar.

    Bu kez kapsam biraz daha geniş. KOBİ ve esnafla sınırlı değil. Girişimciler de var, teknoloji yatırımı yapanlar da kadınlar da. Paketlerin, esnaf ve KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelere birçok alanda önemli miktarda finansman imkânı oluşturması sağlanacak.

        Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulanan selektif kredi politikasının bu paketlerde de yer alması öngörülüyor.

        EYT DESTEĞİ GELİYOR
        Toplamı 210 milyar TL'yi buluyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik kefalet paketi desteği, mevzuat altyapısı tamamlandıktan sonra netleşecek. Fakat öğrendiğime göre, önce bünyesinde EYT'li sayısı 15'i geçmeyen şirketlerin yararlanacağı bir düzenleme planlanıyor.

        İlk etapta paketten EYT'li çalışanına kıdem tazminatı ödediğinde nakit akışı bozulabilecek daha küçük firmaların yararlanması bekleniyor.

        TEKNOLOJİ DESTEĞİ
        Biliyorsunuz, KGF paketleri ile KOBİ'lere ve esnafa yatırım-işletme sermayesi uzun zamandır sağlanıyor. Özellikle yatırım yapanlar için hazırlanan pakette vadenin yine azami 10 yıl, anapara ödemesiz dönemin de 2 yıl olacağı belirtiliyor.

            Teknolojiyle ilgili de önemli destekler gündemde. Özellikle buluta geçişi ve teknoloji firmalarının yeni know how yaratmalarını teşvik edecek destekler hazırlanmış durumda.

            KONUT KAMPANYASI
            Ve konut.

            Orta gelirlilere yönelik konut kampanyası açıklandığında bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan, konut üretme taahhüdü veren müteahhitlere Hazine destekli KGF kefaletiyle 25 milyar liralık finansman imkânı sunulacağından bahsedilmişti. İnşaat firmalarının alacağı bu ucuz finansman desteğini vatandaşa yansıtmasını bekleyebiliriz.

                ÖZEL BANKALAR DEVREDE
                Açıklanacak paketlerde ödemesiz dönem imkânının yanı sıra, en az yüzde 75 kefalet oranı olması bekleniyor. Bugüne kadar sistem genellikle kamu bankalarıyla yürütüldü.

                Bu kez özel bankaların da kefalet paketlerine dahil olacağı söyleniyor. Bakalım kim elini taşın altına sokuyor!

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                Haberler Ekonomi 14 ayrı destek paketi geliyor: KOBİ, esnaf, girişimciler, kadınlar! 210 milyar liralık can suyu
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