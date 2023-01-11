14 ayrı destek paketi geliyor: KOBİ, esnaf, girişimciler, kadınlar! 210 milyar liralık can suyu

Bu kez kapsam biraz daha geniş. KOBİ ve esnafla sınırlı değil. Girişimciler de var, teknoloji yatırımı yapanlar da kadınlar da. Paketlerin, esnaf ve KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelere birçok alanda önemli miktarda finansman imkânı oluşturması sağlanacak.