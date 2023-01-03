İhracatta tarihi rekor! Başkan Erdoğan: Hedefimiz, Türkiye’nin dünyada en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasında olması

Türkiye 2022 yılını rekor ihracatla tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 ihracatımız, bir önceki yıla göre yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihimizin rekorudur" dedi. Bundan sonra hedefin, Türkiye'nin, dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamak olduğunu, bu hedefe ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı hamdolsun tam 7 kat artırdık. Aylık ortalama 3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların üzerinde ihracata çıktık. Ülkemizde 2002 yılında 33 bin 523 firmamız ihracat yaparken, geçen sene bu sayı 111 bini geride bıraktı" dedi.