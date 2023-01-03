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    İhracatta tarihi rekor! Başkan Erdoğan: Hedefimiz, Türkiye’nin dünyada en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasında olması

    2022’de kırılan ihracat rekorunu açıklayan Başkan Erdoğan, ‘Hedefimiz, Türkiye’nin dünyada en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasında olması’ dedi...

    İhracatta tarihi rekor

    Türkiye 2022 yılını rekor ihracatla tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 ihracatımız, bir önceki yıla göre yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihimizin rekorudur" dedi. Bundan sonra hedefin, Türkiye'nin, dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamak olduğunu, bu hedefe ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı hamdolsun tam 7 kat artırdık. Aylık ortalama 3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların üzerinde ihracata çıktık. Ülkemizde 2002 yılında 33 bin 523 firmamız ihracat yaparken, geçen sene bu sayı 111 bini geride bıraktı" dedi.



    MİLLİ PARA YAYILIYOR
    Erdoğan, en önemli ticari ortak olan AB'ye olan ihracatın yüzde 12 arttığını belirterek, "Ey gayrimilliler, burayı iyi dinleyin; milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu. Türk lirası ile gerçekleşen dış ticaret hacmimiz de yaklaşık 350 milyar liraya ulaştı" dedi.



    AYLIK İHRACAT DA ZİRVE YAPTI
    2022 ihracatı: 254 milyar 210 milyon dolar
    Bir önceki yıla göre değişim: Yüzde 12.9
    2022 ithalatı: 364 milyar 395 milyon dolar
    Aralık 2022 ihracatı: 22 milyar 915 milyon dolar
    TL ile ihracat yapılan ülke ve bölge sayısı: 197
    1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı: 52
    İhracatın arttığı ülke sayısı: 162
    İhracatta ilk 5: Almanya, ABD, Irak, Birleşik Krallık ve İtalya
    İhracat rekoru: 108 ülke, 16 sektör



        254 MİLYAR DOLARLIK REKOR
        Başkan Erdoğan, 2022'de ihracatın yüzde 12.9 arttığını açıkladı. Bu konuda rekor kırdığımızı vurguladı. Hedeflerini sıraladı:
        Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge, 197'ye çıktı. Amacımız dünyada ilk 10'a girmek!



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            Haberler Ekonomi İhracatta tarihi rekor! Başkan Erdoğan: Hedefimiz, Türkiye’nin dünyada en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasında olması
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