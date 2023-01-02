Son dakika... Orta gelirliye konut kampanyasını bekleyen vatandaşlara güzel haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Peki Orta gelirliye konut kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak? Orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları neler, kimler başvuru yapamaz?
ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Orta gelirliyi konut sahibi yapacak kampanyaya ilişkin detaylar 4 Ocak 2023 tarihinde saat 10:00'da açıklanacak.
Bakan Kurum, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz. Toplumumuzun tüm kesimini kapsayacak bu projemizin, bu yeni konut hamlemizin tüm detaylarını artık tamamladık." dedi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek. İşte orta gelirliye konut kampanyasına başvuru için gelmesi beklenen şartlardan bazıları:
👉Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması
👉1. derecede yakınların üzerine konut olmaması
👉Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak
👉Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak