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    • Ekonomi
    • 02.01.2023 17:53
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    • 02.01.2023 17:54
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    Orta gelirliye konut kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak? Orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları neler?

    Orta gelirliye yeni konut kampanyasında flaş gelişmeler yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları o tarihte açıklayacak. İşte başvurular hakkında detaylar...

    Orta gelirliye konut kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Son dakika... Orta gelirliye konut kampanyasını bekleyen vatandaşlara güzel haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Peki Orta gelirliye konut kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak? Orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları neler, kimler başvuru yapamaz?

    ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Orta gelirliyi konut sahibi yapacak kampanyaya ilişkin detaylar 4 Ocak 2023 tarihinde saat 10:00'da açıklanacak.

    Bakan Kurum, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz orta ve orta üstüne hitap eden bir projemiz var. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz. Toplumumuzun tüm kesimini kapsayacak bu projemizin, bu yeni konut hamlemizin tüm detaylarını artık tamamladık." dedi.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek. İşte orta gelirliye konut kampanyasına başvuru için gelmesi beklenen şartlardan bazıları:

    👉Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması
    👉1. derecede yakınların üzerine konut olmaması
    👉Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak
    👉Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak

        👉Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor
        👉Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek. Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek
        👉15 yıl vade ile ödeme yapılacak

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyaya ilişkin geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı;

        ''Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz. Yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz.

        Fiyatları dengeledik ve aşağı çektik, tekrar yukarı çıkmasını istemiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Kampanya ile hem talebi yönetmek hem de proje arzını artırmak gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, detayları arkadaşlarımızla beraber çalışıyor. İnşallah yakında birlikte açıklarız.''
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        Haberler Ekonomi Orta gelirliye konut kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak? Orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları neler?
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