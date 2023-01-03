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    • Ekonomi
    • 03.01.2023 06:11
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    • 03.01.2023 07:23
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    2023 Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? 2023 Ocak ayı zamlı öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı kaç TL oldu? En yeni maaş tablosu!

    Memur maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında arama sabah saatlerinde hız kazandı. Milyonlarca vatandaş bir süredir 2023 Ocak'ta açıklanacak zam oranlarına odaklanmıştı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 2022 Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak zammı belli olacak. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen zamlı maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023 Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu?

    Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 Aralık ayı enflasyon oranıyla 2023 Ocak ayı zamlı memur ve emekli maaşları netlik kazanacak. Peki, 2023 Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? 2023 Ocak ayı zamlı öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı kaç TL oldu? En yeni maaş tablosu!

    2023 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    2023 memur ve memur emekli zammı 3 Ocak 2023 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. Yıllık enflasyon oranları bu tarihte netleşmiş olacak. Zamlar bu orana göre belirlenecek.

    2023 MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Memur ve memur emeklileri yılda iki kez olmak üzere toplu sözleşmeye ek enflasyon farkı ile zam alıyorlar. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zammın ardından Ocak ayında yeni bir zam bekleniyor.

    Memur ve memur emekli maaşlarına yapılacak zam oranları TÜİK tarafından açıklanacak yıl sonu verilerine göre belli olacak.

    Aralık ayının enflasyon rakamları sonrası yaklaşık 20 milyon vatandaşın beklediği emekli ve memur zammı kesinleşecek.

        SOSYAL REFAH ARTIŞI İLE MAAŞLARA 'EK ZAM'

        Emekli ve memur Ocak zammı ile maaşlar artacakken hükümet milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamları içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

        MEMUR ZAMMI 3 OCAK 2022'DE BELLİ OLACAK

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için yapılacak zam oranı 2023 yılının ilk 6 ayı için belirlenecek.

        2022 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

        Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre; 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 66,80 oldu. Yine aynı ankete göre yapılan hesaplar şöyle:

        2022 yılı enflasyon beklentisi: Yüzde 66,80

        6 Aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 17,17

        MEMUR ZAMMI İÇİN EK ZAMLI 2 FORMÜL

        Memurların tıpkı Ocak 2022 zammındaki gibi toplu sözleşme zammının ek zamla yükselmesi masada yer alıyor. Burada yüzde 2 ila yüzde 5 arasında bir ek zam gündeme geldi.
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        Haberler Ekonomi 2023 Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? 2023 Ocak ayı zamlı öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı kaç TL oldu? En yeni maaş tablosu!
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