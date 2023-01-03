2023 Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? 2023 Ocak ayı zamlı öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı kaç TL oldu? En yeni maaş tablosu!

2023 MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez olmak üzere toplu sözleşmeye ek enflasyon farkı ile zam alıyorlar. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zammın ardından Ocak ayında yeni bir zam bekleniyor.

Memur ve memur emekli maaşlarına yapılacak zam oranları TÜİK tarafından açıklanacak yıl sonu verilerine göre belli olacak.

Aralık ayının enflasyon rakamları sonrası yaklaşık 20 milyon vatandaşın beklediği emekli ve memur zammı kesinleşecek.