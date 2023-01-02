Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat rakamlarıyla ilgili flaş sözler: Tarih yazmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünya ticaretinde belirsizliğin ve durgunluk beklentilerinin hüküm sürdüğü bir dönemde ihracatta üst üste rekor kırdıklarını belirterek, "Övünçle dile getirmek istiyorum ki Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken tarihimize yaraşır bir başarı hikayesi de ihracatımızdan gelmiştir." dedi.
Bakan Muş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen ve 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılına, her alanda rekorlar kırarak girdiklerini söyledi.
İhracatta üst üste kırılan rekorların dünya ticaretinde belirsizliğin ve durgunluk beklentilerinin hüküm sürdüğü bir dönemde yakalandığını belirten Muş, ülke olarak hedefleri aşmanın, rekorlara her geçen gün bir yenisini eklemenin haklı gururunu yaşadıklarını bildirdi.
Muş, Kovid-19 döneminden bu yana önce tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ve sonrasındaki yüksek küresel enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlara değindi.
Diğer küresel jeopolitik riskler neticesinde dünya ekonomisinde bir yavaşlama görüldüğünü aktaran Muş, 2013-2019 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,4 büyüyen küresel ekonominin, OECD'ye göre 2022'de yüzde 3,1, 2023'te yüzde 2,2 büyümesinin beklendiğini kaydetti.
OECD'nin küresel ekonomiye paralel olarak küresel ticaretin de yavaşlayacağını öngördüğünü belirten Muş, "Ayrıca, rekor seviyeye ulaşan küresel borçluluk oranları da dikkat çekmektedir. Avro Bölgesi kamu borç stoku yüzde 95 oranlarına ulaşmış durumdadır. Burada, söz konusu oranın ülkemiz için yüzde 34,8 olduğunu belirtmek isterim." diye konuştu.