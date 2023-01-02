Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat rakamlarıyla ilgili flaş sözler: Tarih yazmaya devam edeceğiz

"PARİTEYE RAĞMEN BÜYÜK İHRACAT BAŞARISI YAKALANDI"

Mehmet Muş, dünyadaki bu zorlu koşullar altında Türkiye'nin, geçen yıl yakaladığı ivmeyi devam ettirdiğini ve büyümede lider ülkeler arasına adını yazdırdığını aktararak, ülkenin 2022 için öngörülen yüzde 5'lik oranla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasının çok ötesinde bir büyüme performansı ortaya koyduğunu söyledi.

Avrupa'dakinin yarısı seviyesindeki kamu borç stokunun ve rekorlar kıran ihracatın Türkiye ekonomisinin sağlam temellere dayandığının göstergesi olduğunu vurgulayan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Övünçle dile getirmek istiyorum ki Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken tarihimize yaraşır bir başarı hikayesi de ihracatımızdan gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın biraz sonra açıklayacağı ihracat rakamlarının gelecek dönemdeki başarılarımız için önemli bir gösterge olacağına inanıyorum. Tabii burada unutulmaması gereken husus da bu ihracat başarısı aleyhimize olan parite etkisine rağmen elde edilmiştir. Paritenin etkisi ihracatımızda aşağı yönlü olarak aralıkta yaklaşık 700 milyon dolar, yıllık düzeyde ise 14 milyar dolar olmuştur. Yani, parite etkisine rağmen büyük bir ihracat başarısı yakalanmıştır."