Ekonomide 2022 devrimi! Düşük faiz, sosyal destekler, pozitif büyüme...
2023 için geri sayım başldı. Türkiye 2022 yılında yeni ekonomik modeliyle dünyadan ayrıştı. Dev ekonomiler durgunluk pençesindeyken Türkiye büyümesini sürdürdü, istihdamda ve ihracatta rekor kırdı, yatırımlarını artırdı, çalışanını, dar gelirlisini enflasyona karşı korudu. Çalışma hayatından sosyal yardımlara, makro ekonomiden ticarete hemen her konuda reform denilecek yenilikler 2022 yılında hayatımıza girdi. İşte 2022'de ekonomide atılan adımlar...
Türkiye, cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına ekonomide ve sosyal hayatta çok önemli adımları atmış, yapısal sorunlarını büyük ölçüde çözmüş olarak girecek. Yıl başında yaşanan Ukrayna-Rusya krizi ile bütün dünya hem enerji alanında hem tedarik alanında sıkıntılar yaşarken Türkiye aldığı tedbirler ve izlediği doğru diplomasi ile bu dönemi en az hasarla atlatan ülke oldu.
DÜŞÜK FAİZ POZİTİF BÜYÜME
Pandemi sonrası yan etkilerin ekonomide hissedildiği bir yıl olan 2022'de bütün dünya enflasyon ve durgunluk ile mücadele ederken Türkiye uyguladığı yeni ekonomi modeli ile yatırıma, üretime ve ihracata dayalı modeli ile hem büyümesini sürdürdü hem de istihdam açtı. Bütün dünya yüksek faiz ile enflasyon mücadelesi yapmak isterken durgunluk ve işsizlik ile karşı karşıya kaldı, Türkiye faizlerini tek haneye indirerek büyümeyi destekledi ve istihdam edilenlerin sayısı 31 milyon kişiyi aşarak cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.
ENFLASYONA KARŞI KORUMA
Pandemi sonrası ortaya çıkan enflasyonist ortamdan Türkiye'de etkilendi. Ancak yatırımı ve üretimi dolayısıyla ihracatı artırarak enflasyonu yıl sonuna doğru aşağı çekmeye başladı. 2023 yılı için yüzde 20'ler seviyesinde enflasyon hedefi konuldu. Bu noktada yüksek enflasyona karşı makro tedbirler alınırken, bir taraftan dar gelirli ve sabit gelirlinin enflasyondan zarar görmemesi için gelirleri ve alım güçlerini artıracak tedbirler alındı, maaşlara rekor artışlar yapıldı.