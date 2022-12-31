Ekonomide 2022 devrimi! Düşük faiz, sosyal destekler, pozitif büyüme...

DÜŞÜK FAİZ POZİTİF BÜYÜME

Pandemi sonrası yan etkilerin ekonomide hissedildiği bir yıl olan 2022'de bütün dünya enflasyon ve durgunluk ile mücadele ederken Türkiye uyguladığı yeni ekonomi modeli ile yatırıma, üretime ve ihracata dayalı modeli ile hem büyümesini sürdürdü hem de istihdam açtı. Bütün dünya yüksek faiz ile enflasyon mücadelesi yapmak isterken durgunluk ve işsizlik ile karşı karşıya kaldı, Türkiye faizlerini tek haneye indirerek büyümeyi destekledi ve istihdam edilenlerin sayısı 31 milyon kişiyi aşarak cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.



