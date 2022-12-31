Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Ekonomide 2022 devrimi! Düşük faiz, sosyal destekler, pozitif büyüme...

Ekonomide 2022 devrimi! Düşük faiz, sosyal destekler, pozitif büyüme...

2023 için geri sayım başldı. Türkiye 2022 yılında yeni ekonomik modeliyle dünyadan ayrıştı. Dev ekonomiler durgunluk pençesindeyken Türkiye büyümesini sürdürdü, istihdamda ve ihracatta rekor kırdı, yatırımlarını artırdı, çalışanını, dar gelirlisini enflasyona karşı korudu. Çalışma hayatından sosyal yardımlara, makro ekonomiden ticarete hemen her konuda reform denilecek yenilikler 2022 yılında hayatımıza girdi. İşte 2022'de ekonomide atılan adımlar...

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
31.12.2022 11:49 - Son Güncelleme: 31.12.2022 12:09
Ekonomide 2022 devrimi! Düşük faiz, sosyal destekler pozitif büyüme...

2022 yılında birçok alanda devrim niteliğinde yeniliklere imza atan Türkiye, ekonomi de de farkını ortaya koydu. Pandemi sonrası sarsılan dünya ekonomilerinin tersine Türkiye doğru ekonomik modeliyle pozitif ayrıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ekonomide 2022 devrimi! Düşük faiz, sosyal destekler pozitif büyüme...

Türkiye, cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına ekonomide ve sosyal hayatta çok önemli adımları atmış, yapısal sorunlarını büyük ölçüde çözmüş olarak girecek. Yıl başında yaşanan Ukrayna-Rusya krizi ile bütün dünya hem enerji alanında hem tedarik alanında sıkıntılar yaşarken Türkiye aldığı tedbirler ve izlediği doğru diplomasi ile bu dönemi en az hasarla atlatan ülke oldu.

Ekonomide 2022 devrimi! Düşük faiz, sosyal destekler pozitif büyüme...

DÜŞÜK FAİZ POZİTİF BÜYÜME

Pandemi sonrası yan etkilerin ekonomide hissedildiği bir yıl olan 2022'de bütün dünya enflasyon ve durgunluk ile mücadele ederken Türkiye uyguladığı yeni ekonomi modeli ile yatırıma, üretime ve ihracata dayalı modeli ile hem büyümesini sürdürdü hem de istihdam açtı. Bütün dünya yüksek faiz ile enflasyon mücadelesi yapmak isterken durgunluk ve işsizlik ile karşı karşıya kaldı, Türkiye faizlerini tek haneye indirerek büyümeyi destekledi ve istihdam edilenlerin sayısı 31 milyon kişiyi aşarak cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

Ekonomide 2022 devrimi! Düşük faiz, sosyal destekler pozitif büyüme...

ENFLASYONA KARŞI KORUMA

Pandemi sonrası ortaya çıkan enflasyonist ortamdan Türkiye'de etkilendi. Ancak yatırımı ve üretimi dolayısıyla ihracatı artırarak enflasyonu yıl sonuna doğru aşağı çekmeye başladı. 2023 yılı için yüzde 20'ler seviyesinde enflasyon hedefi konuldu. Bu noktada yüksek enflasyona karşı makro tedbirler alınırken, bir taraftan dar gelirli ve sabit gelirlinin enflasyondan zarar görmemesi için gelirleri ve alım güçlerini artıracak tedbirler alındı, maaşlara rekor artışlar yapıldı.

Ekonomide 2022 devrimi! Düşük faiz, sosyal destekler pozitif büyüme...

Çalışma hayatında, EYT gibi, 3600 ek gösterge gibi, sözleşmelilerin kadrosu gibi yıllardır çözülemeyen sorunlar da tek tek çözülerek reformlar yapıldı. İşte 2022 yılında her alanda yapılan reform niteliğindeki yenilikler...


SON DAKİKA