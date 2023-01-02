2022 ithalat ihracat rakamları ne oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk yılını ihracat başta olmak üzere, başarılara, rekorlara imza atacağı bir yıl olmasını diliyorum. İhracatla, ihracat ailemizle birlikte açıyoruz.

Son 20 yılda Gazi Mustafa Kemal'in ifade ettiği ülkemizi muasır medeniyetler noktasına çıkarma noktasında çok çalıştık.

Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, tarımdan spora her alanda bu Türkiye fotoğrafını görebilmek mümkündür. Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda en somut neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır.

Bu krizleri fırsata dönüştürerek tarihimizin en yüksek büyüme oranlarına ve ihracat rakamlarına eriştik. Sadece 2021 yılında son 50 yılın en iyi seviyesini yaşadık. İhracat tek başına 5,3 puanlık katkı yaptı. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.

2021'in ilk çeyreğinde yüzde 6.2 lik büyüme kaydettik. İhracatımız üreten ekonomimizin itici gücü olmaya devam ediyor.

Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Şüphesiz ki burada gerek bakanımız, gerek ekibinin büyük emekleri var. Paydaşlar olarak gerçekten Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin büyük katkıları var. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ülkeler arasında ilk 10 arasında yer almasıdır.

Aylık ortalama 3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların üzerinde ihracata çıktık. Daha da önemlisi 2022 yılı Ocak Kasım dönemi itibarıyla ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 9 bin 700'ü aştı.



KASIMDA İHRACATTA İMALAT SANAYİSİNİN PAYI YÜZDE 94,2 OLURKEN, İTHALATTA ARA MALLARIN PAYI YÜZDE 77,3 OLARAK HESAPLANDI

Türkiye'nin ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolara, ithalatı yüzde 14 yükselişle 30 milyar 656 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalat yüzde 14 yükselerek 30 milyar 656 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 artarak 8 milyar 756 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Kasım 2021'de yüzde 79,8 iken geçen ay yüzde 71,4'e geriledi.

İhracat, ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 231 milyar 295 milyon dolar, ithalat yüzde 36,6 artışla 331 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-kasım döneminde yüzde 153,4 artışla 99 milyar 805 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2021 döneminde yüzde 83,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,9'a geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, kasımda yüzde 3,1 artarak 19 milyar 862 milyon dolardan, 20 milyar 471 milyon dolara çıktı. Kasımda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 0,4 artarak 20 milyar 206 milyon dolardan, 20 milyar 295 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası kasımda 175 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,7 artarak 40 milyar 766 milyon dolara çıktı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 oldu.

Türkiye'nin kasım ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, ithalatta ara malların payı yüzde 77,3 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan kasım ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta kasımda imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta kasımda ara malların payı yüzde 77,3, sermaye mallarının payı yüzde 12,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,4 olarak hesaplandı.

Ocak-kasım döneminde ise ara malların payı yüzde 80,9, sermaye mallarının payı yüzde 10,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,2 oldu.

ALMANYA İHRACATTA, RUSYA İTHALATTA İLK SIRADA

Kasımda ihracatta ilk sırayı 1 milyar 859 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 447 milyon dolarla ABD, 1 milyar 302 milyon dolarla Irak, 1 milyar 156 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 78 milyon dolarla İtalya takip etti. Kasımda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 19 milyar 339 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 15 milyar 502 milyon dolarla ABD, 12 milyar 602 milyon dolarla Irak, 11 milyar 946 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 11 milyar 306 milyon dolarla İtalya takip etti. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sına karşılık geldi.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı. Kasımda bu ülkeden 4 milyar 681 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 3 milyar 121 milyon dolarla Çin, 2 milyar 236 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 215 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 217 milyon dolarla İtalya izledi. Kasımda ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden 54 milyar 308 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 37 milyar 712 milyon dolarla Çin, 21 milyar 564 milyon dolarla Almanya, 14 milyar 45 milyon dolarla ABD, 12 milyar 873 milyon dolarla İsviçre takip etti. Yılın 11 ayında ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,4'üne karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, kasımda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 0,4, ithalat yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 2,2, ithalat yüzde 14,4 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Kasım ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 olarak hesaplandı. Ocak-kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3 oldu.

Kasımda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,8 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,8 oldu.

Ocak-kasım döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 71,4 olarak hesaplandı. Ocak-kasım döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7 olarak kayıtlara geçti.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel Ticaret Sistemi'ne göre kasımda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 azalarak 20 milyar 58 milyon dolar, ithalat yüzde 9,1 artışla 28 milyar 299 milyon dolar oldu.

Kasımda dış ticaret açığı yüzde 46,7 artarak 5 milyar 616 milyon dolardan 8 milyar 240 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2021'de yüzde 78,3 iken geçen ay yüzde 70,9'a geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 artarak 214 milyar 476 milyon dolara, ithalat yüzde 33,5 artışla 311 milyar 463 milyon dolara yükseldi.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 137,8 artarak 40 milyar 793 milyon dolardan 96 milyar 987 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2021 döneminde yüzde 82,5 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 68,9'a geriledi.