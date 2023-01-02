Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "2022 yılı ihracatımız yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur." dedi. İstanbul'a yeni bir fuar merkezinin yapımına başlandığı müjdesini veren Erdoğan, "Fuar yeri nerede diye merak edenler olabilir. İnşallah havalimanının yanındaki merkezde, Atatürk Havalimanı'nın yanında..." dedi.