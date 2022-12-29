Son dakika: EYT'de vatandaşın merak ettiği sorular masaya yatırılıyor! İşte düzenlemeye ilişkin en net cevaplar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla milyonların sabırsızlıkla beklediği EYT düzenlemesinde nihai haline kavuşan tasarıyı kamuoyuna duyurdu. Türkiye'de emekli olabilmek için üç şartı; prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerektiğini hatırlatan Erdoğan, "Yaptığımız düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz." dedi.
EYT'DE EN NET CEVAPLAR
Açıklamanın ardından sevince boğulan milyonlarca vatandaş sabah erken saatlerinde düzenlemeden faydalanabilmek adına SGK binaları önünde kuyruğa girdi. Vatandaşların kafasındaki sorular cevabını beklerken A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, düzenlemeyle ilgili önemi açıklamalarda bulundu.
90'lı yılları hatırlarsak; popülist söylemler etkin oldu. Süper emeklilik, genç yaşta emeklilik gibi popülist hamleler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, "Emeklilik yaşını 60'a çekmezsek sigorta sistemi çökecek" raporu hazırlamış. Rapor ve IMF baskısıyla emeklik yaşı yükseltilmiş.
Yeni düzenlemeyle 8 Eylüly 1999'dan önce emekli olmuş 12 milyon insan var. Yeni düzenleme 8 Eylüly 1999'u milat kabul ediyor. Bu tarih ve öncesinde sigortalı olmuş herkes EYT'li. 20 yıl ve 5000 gün dolduran kadınlar ve 25 yıl ve 5000 prim günü dolduran erkekler emekli olacak.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından prim günleri eşitlenecek mi akıllara geldi. 7200 gün ve prim devam edecek. Ancak Bilgin aradaki haksızlığı giderecek bir adım atılacağının sinyalini verdi. İlk etapta 2 milyon 250 bin sonrasında 4-4,5 milyon kişi emekli olacak.
8 Eylül 1999'dan sonra olanlar kaç kişi?
31 milyon çalışanımız var. Rakamlar hızla güncelleniyor.