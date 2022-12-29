Son dakika: EYT'de vatandaşın merak ettiği sorular masaya yatırılıyor! İşte düzenlemeye ilişkin en net cevaplar

İki kurumda da çalıştım Bağ-Kur'dan mı SSK'dan mı emekli olacağım?

Bağ-Kur'da kalırsa 9000 günü düşünmek zorundayız. Son 7 sene içerisinde birden çok kurum arasında gidip gelmişse son 7 yılda en çoğuna bakılır. İki kurum arasındaysa ya en fazla ödenene o da olmazsa ikisi eşitse en son ödenene bakılır. 2015 ile 2023 arasındaki SSK'sı 1261 günden fazla ise emekli olabiliyor ama 2015 ile 2023 arasındaki SSK'sı 500 gün ise 1260 güne tamamlaması gerekir.