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    • Ekonomi
    • 29.12.2022 21:09
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    • 29.12.2022 21:48
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    Son dakika: EYT'de vatandaşın merak ettiği sorular masaya yatırılıyor! İşte düzenlemeye ilişkin en net cevaplar

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir hazırlıkları sürdürülen EYT düzenlemesinin nihai halini kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi. Sabah saatlerinden itibaren 81 ilde EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş SGK binaları önünde kuyruğa girdi. Düzenlemeye ilişkin çok sayıda sorusu olan vatandaşların kafa karışıklığı sona ermiş değil. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, sorularla ilgili en net cevapları A Haber canlı yayınında paylaşıyor...

    takvim.com.tr
    EYT’de vatandaşın sorularına en net cevaplar

    AHaber CANLI YAYIN

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla milyonların sabırsızlıkla beklediği EYT düzenlemesinde nihai haline kavuşan tasarıyı kamuoyuna duyurdu. Türkiye'de emekli olabilmek için üç şartı; prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerektiğini hatırlatan Erdoğan, "Yaptığımız düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz." dedi.

    EYT'DE EN NET CEVAPLAR
    Açıklamanın ardından sevince boğulan milyonlarca vatandaş sabah erken saatlerinde düzenlemeden faydalanabilmek adına SGK binaları önünde kuyruğa girdi. Vatandaşların kafasındaki sorular cevabını beklerken A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, düzenlemeyle ilgili önemi açıklamalarda bulundu.

    90'lı yılları hatırlarsak; popülist söylemler etkin oldu. Süper emeklilik, genç yaşta emeklilik gibi popülist hamleler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, "Emeklilik yaşını 60'a çekmezsek sigorta sistemi çökecek" raporu hazırlamış. Rapor ve IMF baskısıyla emeklik yaşı yükseltilmiş.

    Yeni düzenlemeyle 8 Eylüly 1999'dan önce emekli olmuş 12 milyon insan var. Yeni düzenleme 8 Eylüly 1999'u milat kabul ediyor. Bu tarih ve öncesinde sigortalı olmuş herkes EYT'li. 20 yıl ve 5000 gün dolduran kadınlar ve 25 yıl ve 5000 prim günü dolduran erkekler emekli olacak.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından prim günleri eşitlenecek mi akıllara geldi. 7200 gün ve prim devam edecek. Ancak Bilgin aradaki haksızlığı giderecek bir adım atılacağının sinyalini verdi. İlk etapta 2 milyon 250 bin sonrasında 4-4,5 milyon kişi emekli olacak.

    8 Eylül 1999'dan sonra olanlar kaç kişi?
    31 milyon çalışanımız var. Rakamlar hızla güncelleniyor.

        Askerlik borçlanması nasıl yapılır?
        Yedek subaylık hizmet süresi devlet hizmeti kabul edilecek. Ancak 2005 sigorta girişliyse askerliğini borçlanarak sadece 1,5 yıl geriye gider ve EYT'den yararlanamaz.7 Mart 2001 ve öncesinde askerlik yapanlar borçlanarak EYT düzenlemesinde faydalanabilirler.

        Staj borçlanması yapılacak mı?
        Staj girişleri için Bakan Bilgin kabul edilmeyeceğini duyurdu. Staj mağduriyeti de çalışma konuları arasında.

        İki kurumda da çalıştım Bağ-Kur'dan mı SSK'dan mı emekli olacağım?
        Bağ-Kur'da kalırsa 9000 günü düşünmek zorundayız. Son 7 sene içerisinde birden çok kurum arasında gidip gelmişse son 7 yılda en çoğuna bakılır. İki kurum arasındaysa ya en fazla ödenene o da olmazsa ikisi eşitse en son ödenene bakılır. 2015 ile 2023 arasındaki SSK'sı 1261 günden fazla ise emekli olabiliyor ama 2015 ile 2023 arasındaki SSK'sı 500 gün ise 1260 güne tamamlaması gerekir.

            1700'ün üzerine 2 çocuktan 1400 gün aldım. İki çocuk borçlanmasıyla nasıl emekli olabilirim?
            Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesinde kısmi aylıkla bir açıklama yok. 5000 ve 9000 üzerinden yürüyor düzenleme. Düzenlemede kısmı aylıkla ilgili bir düzenleme çıkarsa 77 doğumlu hanımefendi 50 yaşını doldurduğu an 2027 yılında 3600 günle emekli olabilir diyebiliriz eski hükümle. Ancak mevcut durumda 5000 güne 2550 gün eksik, 7 yıl çalırsa emekli olabilir.

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            Haberler Ekonomi Son dakika: EYT'de vatandaşın merak ettiği sorular masaya yatırılıyor! İşte düzenlemeye ilişkin en net cevaplar
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